Так прямо и готовы

Фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» в краевом парламенте начали подготовку проекта о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Также эту инициативу готовы поддержать коммунисты. По мнению оппозиции, действующая система конкурсного отбора глав «дискредитировала себя». Представители партии власти, напротив, считают возвращение к прямым выборам нецелесообразным. Эксперты оценивают вероятность принятия инициативы «ниже среднего».



Фракция ЛДПР в краевом парламенте готовит поправки к закону «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Константин Бусовиков. По его словам, поправки «позволят вернуть прямые выборы глав муниципалитетов».

Согласно проекту поправок, имеющемуся в распоряжении редакции, предлагается заменить существующую процедуру выбора главы муниципалитета депутатами представительного органа из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, прямыми муниципальными выборами. Исключение составляет только ЗАТО Звездный.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников отметил, что «конкурсы дискредитировали себя и показали отсутствие связи глав с населением», и призвал другие фракции присоединиться к работе над проектом.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд отметила, что поправки — «совместный проект оппозиционных фракций». «На наш взгляд, прямые выборы повысят ответственность глав муниципалитетов перед жителями. Конкурсы предполагают, что кадровое решение принимается узким кругом лиц, а не большинством избирателей»,— считает депутат. «Конечно, существует вертикаль власти, и в своей работе главы должны ориентироваться на губернатора и президента, которые определяют стратегические задачи. Но ответственность руководители муниципалитетов должны нести, прежде всего, перед жителями территорий и отстаивать их интересы на всех уровнях»,— добавляет Дарья Эйсфельд.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун сообщил, что еще не успел подробно изучить предложения коллег, но «готов поддержать возвращение к прямым выборам».

Лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец, напротив, заявил, что не поддерживает инициативу. «В назначении мэров есть много положительного. Например, конкурс предполагает определенные требования к претендентам на пост главы. Это не позволяет возглавить муниципалитет случайному и некомпетентному человеку»,— поясняет депутат. «При существующей системе распределения налогов конкурс — лучший вариант. Прямые выборы имеют смысл только в том случае, если муниципалитеты — самодостаточные и обладают необходимыми финансами и полномочиями»,— добавляет господин Борисовец. Также он отметил, что оппозиция не впервые выступает с инициативой о возврате прямых выборов.

Собеседник, близкий к краевым властям, сообщил, что предложение будет изу­чено, пока оно не поступало.

Прямые выборы руководителей муниципалитетов в Пермском крае были отменены в 2014 году. Тогда краевой парламент по инициативе совета глав муниципальных образований принял законопроект, согласно которому главы муниципалитетов избираются представительными органами по результатам конкурсного отбора. В 2016-м депутаты заксобрания рассмотрели несколько альтернативных проектов, предложенных думой Гремячинска, а также представителями КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», предусматривающих возвращение к прямым выборам, однако все они были отклонены. Поддержку большинства получила наиболее консервативная инициатива, сохранявшая конкурсный отбор.

Новый законопроект оппозиции может быть рассмотрен в августе.

Политтехнолог Алексей Чусовитин предполагает, что краевые депутаты от парламентской оппозиции, вероятно, вносят инициативу по предложению федерального руководства. «„Справедливая Россия“, ЛДПР и коммунисты сейчас находятся в точке бифуркации. Протестные настроения в стране нарастают, и системная оппозиция будет пытаться перехватить повестку, чтобы эти темы не достались более радикальной несистемной оппозиции с акцентом на уличных акциях»,— отмечает экс­перт. По его словам, вероятность принятия поправок, возвращающих прямые выборы мэра, «ниже среднего». «Каких-то глобальных протестов на эту тему не возникало, требований вернуть прямые выборы со стороны широких масс — тоже нет. Крупные провалы со стороны руководителей, выбранных по конкурсам, отсутствуют. В таких условиях краевые власти вряд ли решатся на изменение существующей системы управления»,— поясняет господин Чусовитин.

Константин Кадочников