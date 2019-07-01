Сотрудники «Тольяттиазота» провели митинг против рейдерского захвата завода

В понедельник, 1 июля, в парке культуры и отдыха Комсомольского района Тольятти прошел митинг сотрудников «Тольяттиазота» против рейдерского захвата предприятия. Протестное мероприятие было согласовано с администрацией города, сообщили организаторы.

На митинге, организованном профсоюзом «Тольяттиазота», протестовали против давления на завод и рабочих, а также судебного произвола в отношении предприятия. Участники акции рассказали и про информационные атаки, негативно влияющие на имидж завода.

Судебный процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвиняются в хищениях при реализации аммиака и карбамида, длится с февраля 2018 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», однако более шести лет следователи не могли довести его до суда. Следствие считает, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечает, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки и выполнен предвзятыми экспертами, привлеченными следователями. В настоящее время Комсомольский районный суд заслушал все стороны процесса, накануне прошли прения, 2 июля начнется оглашение приговора.

Евгений Чернов