Минфин исключил возможность расчета криптовалютой в России

Криптовалюту не разрешат использовать в РФ в качестве официальной денежной системы, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах конференции ВШЭ «Становление и развитие российской национальной валюты». «Оборот с точки зрения использования криптовалют для расчетов и оплаты товаров, работ и услуг, конечно, будет запрещен в России, мне кажется, всегда. Рубль — наша национальная валюта и все расчеты должны проводиться в рублях»,— сказал RNS господин Моисеев.

Замминистра отметил, что «на данном этапе планов по введению уголовного наказания за майнинг нет». По его словам, такая перспектива обсуждалась, но эксперты пришли к выводу, что «описать состав преступления будет совершенно невозможно, поэтому решили сначала описать предмет, а потом уже будем думать про это». Законопроект о цифровых финансовых активах входит в нацпроект по развитию цифровой экономики, подчеркнул господин Моисеев, поэтому Госдуме рекомендуют принять его в текущую сессию.

Напомним, в мае 2018 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. В ноябре стало известно, что документ может быть возвращен в стадию первого чтения и существенно изменен. Необходимость правки документа была вызвана недостатками, к криптовалютам и токенам прямого отношения не имеющими: претензии юристов вызвали конфликты норм о цифровых активах с корпоративным законодательством РФ и регулированием оборота «классических» финансовых активов — акций и долей в ООО.

Позднее комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал принять измененную редакцию законопроекта о цифровых финансовых активах во втором чтении. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, в ходе работы над законопроектом ко второму чтению из него было исключены понятия криптовалюты и токенов. Также Минфин не исключал, что в закон о цифровых финансовых активах впишут разрешение на куплю-продажу криптовалюты в России.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Цифровые активы двинулись вспять».