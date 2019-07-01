До 2024 года на Кубани планируется сформировать сеть промышленных парков

Через пять лет в Краснодарском крае планируется сформировать сеть промышленных парков для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям. Об этом на еженедельном планерном совещании Законодательного собрания Кубани сообщил руководитель регионального департамента промышленной политики Иван Куликов. По его словам, организационную стадию сейчас проходят сразу несколько проектов промпарков в Усть-Лабинске, Кропоткине, Краснодаре.

Господин Куликов отмечает, что в 2018 году предприятиями Краснодарского края было отгружено продукции собственного производства на 292, 5 млрд руб., что на 16,2% больше в сравнении с 2017 годом. Прирост налоговых поступлений от этого составил 7,9%. Объем инвестиций в основной капитал края составил 8,76 млрд руб., что на 19,7% больше в сравнении с 2017 годом. Основными промышленными отраслями на Кубани остаются производство стройматериалов, металлургия, химический комплекс и машиностроение

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что 2018 год и первая половина 2019-го стали прорывными для кубанской промышленности. «Мы на начальном этапе, но стартовали очень неплохо. Убежден, такими темпами получится достичь новых успехов», - подчеркнул председатель краевого парламента.

По итогам обсуждения парламентарии выдвинули ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие промышленной сферы края.

Василий Хитрых