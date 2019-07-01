Объявлены лауреаты премии «Инновация-2019»

29 июня в Нижнем Новгороде, на Стрелке, состоялось награждение первой и наиболее авторитетной российской награды в области современного искусства «Инновация-2019».



Это событие общероссийского художественного процесса прошло на историческом месте слияния рек Волги и Оки в одной из ажурных конструкций пакгаузов. Среди гостей и участников были лучшие представители и профессионалы в области современного искусства со всей страны.

Победителями государственной премии в области современного искусства «Инновация-2019» стали:

В номинации «Проект года»: Анна Абалихина. «Страсти по Мартену»;

В номинации «Куратор года»: Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева. «Ткань процветания»;

В номинации «Художник года»: Владимир Селезнев. «Иногда кратчайший путь — самый длинный»;

В номинации «Новая генерация»: Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская, Антон Рьянов. «Пролетайте и соединяйтесь»;

В номинации «Региональный проект»: Елена Ищенко, Денис Яковлев. «Суперобложка» (Краснодар);

В номинации «Образовательный проект»: Яна Гапоненко. «Владивостокская школа современного искусства».

Экспертный совет номинации «Книга года», которая учреждена и поддерживается стратегическим партнером премии, фондом «U-Art: Ты и искусство» также определил своего лауреата: им стала книга Глеба Напреенко, и Александры Новоженовой «Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса».

Также «Инновация» вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации «За вклад в развитие современного искусства» был награжден искусствовед Леонид Бажанов, а награду «За поддержку современного искусства России» получил предприниматель Владимир Потанин.

Кроме того, свои специальные призы вручили и партнер премии — Французский институт при Посольстве Франции в России, который выбрал своим лауреатом Анну Ротаенко (Real Weapon). Специальная премия партнера вручается уже в течение 7 лет. Победителем становится участник шорт-листа номинации «Новая генерация». Победитель отправится на трехмесячную стажировку в Ситэ интернатьональ дез Ар в Париже. Авиакомпания «Эр Франс» — постоянный партнер премии, дарит авиабилет, а Французский институт обеспечивает пребывание в резиденции.

А соорганизатор премии «Инновация-2019» Правительство Нижегородской области и Губернатор Глеб Никитин выбрали своим лауреатом Свету Шуваеву («Последние квартиры с видом на озеро»). В качестве приза победителя ждёт арт-резиденция в Нижнем Новгороде.

Церемония награждения победителей проводилась совместно с Правительством Нижегородской области. Большой праздник современного искусства федерального масштаба стал долгожданным открытием территории Стрелки — исторической и ландшафтной точки в Нижнем Новгороде.

Все события премии «Инновация» — заседание экспертного совета и жюри, выставка номинантов и церемония награждения — впервые за 14 лет прошли не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Глокальность, ставшая основополагающей частью стратегии премии в 2019 году, получила свое развитие и в выставке номинантов в Арсенале (куратор: Алиса Савицкая). Команда Арсенала и молодые нижегородские художники и архитекторы соединили лучшие проекты 2018 года с локальными художественными, кураторскими и архитектурными практиками.

В выставочном пространстве нижегородского Арсенала представлены 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного российского искусства за 2018 год.

Время работы выставки: вт. — вс., 12:00–20:00.

Стоимость билетов на выставку: 200 руб., льготный — 100 руб.

Каждую среду вход на выставку свободный.

Адрес: Нижний Новгород, Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло, 2 этаж.

Тел.: +7 (831) 422-45-54, www.ncca.ru/nnovgorod

Сайт премии:

www.artinnovation.ru

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