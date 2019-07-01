Нижегородская область попросила 970 млн руб. на прекращение оттока сельского населения

В 2020 году правительство РФ начнет реализацию новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с предполагаемым объемом финансирования 2,28 трлн руб. в течение пяти лет. Как рассказал министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, предварительно регион направил заявку на получение 970 млн руб. по этой госпрограмме. Пока по основному ее направлению «Современный облик сельских территорий» критерии отбора проектов еще не приняты – в рамках подпрограммы предусматривается строительство современного жилья и предоставление льготной сельской ипотеки, создание газопроводов и других инженерных коммуникаций, благоустройство и строительство дорог в сельских районах (их в Нижегородской области 48).

Другие направления госпрограммы предусматривают практически полную обеспеченность глубинки интернетом до 2025 года, развитие рынка труда с привлечением на село квалифицированных кадров и прочие задачи. Как пояснил депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский, основная цель – повысить качество жизни в сельских районах и прекратить продолжающийся отток населения в крупные города. «Сохранение нынешней численности сельского населения на уровне 25% – это уже амбициозная задача. Нам надо удержать эту цифру: каждый четвертый житель должен остаться жить на селе», — сообщил депутат на расширенном заседании фракции «Единой России» в региональном заксобрании. Нижегородские единороссы убеждали глав районов активнее предлагать идеи и готовить заявки на включение своих проектов в госпрограмму, чтобы Нижегородская область могла получить как можно больше денег из федерального бюджета. По словам лидера фракции Ольги Щетининой, если половина регионов РФ не сможет или не успеет направить заявки, в бюджете госпрограммы останется много неиспользованных денег, и Нижегородской области нельзя упускать такой шанс получить дополнительные средства.

Главы районов жаловались, что у них в муниципальных бюджетах нет денег, чтобы заказывать проектно-сметную документацию дороже 1-2 млн руб., и предлагали установить внутренние критерии отбора проектов. «Чтобы не получилось так, что мы поехали со своей заявкой в Москву, получили там 15 баллов и ни с чем вернулись обратно, только зря потратив деньги на проектирование», — выразился один из районных чиновников. Впрочем, по словам старейшего депутата заксобрания Виктора Лунина, можно построить в каждой деревне по фонтану, но если средние зарплаты в районах будут по-прежнему около 13-15 тыс. руб. в месяц, отток жителей не удержать. Поэтому экономическое развитие территорий с повышением доходов людей должно быть первоочередным. Пока главы районов, чиновники областного правительства и функционеры НРО «Единой России» договорились о взаимодействии по привлечению финансовых ресурсов новой госпрограммы и ее реализации.

Иван Сергеев