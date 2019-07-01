Рост тарифов ЖКХ в Воронеже может стать одним из самых сильных в России

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) в исследовании «Рост тарифов на ЖКУ в 2019 году: анализ для крупнейших городов и регионов России» отмечает, что коммунальные платежи в Воронеже в 2019 году могут вырасти на 8,8%. Это сделает областной центр шестым из 15 городов-миллионников в России по темпам роста тарифов, говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что с учетом услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) рост тарифа в Воронеже может превысить установленные государством предельные индексы на 2 процентных пункта: «Основными особенностями тарифной кампании 2019 года являются вынужденная дополнительная индексация тарифов в связи с повышением ставки НДС и выделение деятельности по обращению с ТКО в качестве отдельной коммунальной услуги».

Сергей Калашников