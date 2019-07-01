Дмитрий Медведев поддержал идею создания ОЭЗ в Башкирии

Российский премьер Дмитрий Медведев сегодня поддержал предложение врио главы Башкирии Радия Хабирова создать в районе Ишимбая особую экономическую зону (ОЭЗ). На встрече с премьером врио главы сообщил, что место для ОЭЗ подобрано на стыке трех городов с общим количеством населения около 500 тыс. человек, это промышленный и газохимический центр республики. «При принятии решения о поддержке подобных инициатив, конечно, прежде всего, нужно ориентироваться на то, чтобы возникали новые рабочие места, чтобы приходили инвестиции»,— передает реакцию Дмитрия Медведева на эту инициативу «Интерфакс». «Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно»,— отметил он.

О планах создания ОЭЗ в Ишимбайском районе, аналогичной татарстанской «Алабуге», сообщал в начале года бывший глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков. В России насчитывается 21 ОЭЗ, из которых девять промышленного типа, шесть — технологических, пять — туристических и одна логистическая. ОЭЗ создаются на 49 лет. Так как государство предоставляет в них резидентам ряд налоговых льгот, таможенных преференций и доступ к инфраструктуре, издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей, отмечается на портале «Россия. Особые экономические зоны».

Ирина Самойлова