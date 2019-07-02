Дно военно-морское

В прокат вышел фильм Томаса Винтерберга «Курск», посвященный истории катастрофы российской атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Создатели фильма подошли к описываемым трагическим событиям с большим уважением, однако, по мнению Юлии Шагельман, благие намерения завели их в ад весьма слабого кино.

В основу сценария картины легла книга британского журналиста Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска"», написанная по горячим следам и опубликованная в 2002 году. Вслед за ним авторы фильма утверждают, что причиной катастрофы стал взрыв учебной торпеды, после которого на подлодке начался пожар, а второй взрыв произошел, когда она столкнулась с морским дном; после этого большая часть моряков погибла, но 24 человека жили в одном из отсеков еще несколько дней, ожидая спасения. Это томительное ожидание и безуспешные попытки их выручить и составляют сюжетную канву.

Кинокомпания EuropaCorp, принадлежащая Люку Бессону, приобрела права на экранизацию книги в 2015 году, но съемки фильма застопорились. Сначала планировалось провести их в России, и Минобороны РФ даже пообещало свое сотрудничество, но потом засомневалось и в результате разрешения не выдало. Снимать пришлось во Франции и Бельгии, что придало всему происходящему на экране оттенок тотальной неправдоподобности.

Где-то по ходу съемочного процесса из фильма полностью исчезла роль Владимира Путина (его появление предполагалось в нескольких эпизодах). То ли создатели картины испугались легендарных русских хакеров, то ли взяло верх желание сосредоточиться не на политике, а на человеческой истории (хотя без политики, конечно, все равно не обошлось), то ли, раз уж актера Маттиаса Шонартса взяли на главную роль капитана подлодки, играть президента оказалось некому. Как бы то ни было, представители власти рангом выше адмирала на экране не появляются.

Прокатное удостоверение «Курску» в Министерстве культуры выдали тоже не без колебаний — по словам Владимира Мединского, «ряд экспертов призывали этого не делать». Тем не менее, по мнению самого министра, это кино «о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 1990-х годов… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся». Но хотя Минкульт таким образом счел снятый датским режиссером фильм бельгийско-люксембургского производства вполне благонадежным и даже патриотическим, думается, что смотреть его российскому зрителю будет не столько неприятно, сколько смешно, несмотря на весь трагизм показанных событий.

Так получилось, что «Курск» выходит в прокат на фоне еще не остывшего впечатления от сериала канала НВО «Чернобыль» — еще одной истории национальной катастрофы, до сих пор толком не отрефлексированной отечественными кинематографистами (если не считать фильма Александра Миндадзе «В субботу» 2011 года). Однако там, где сериал потрясает точностью деталей и глубиной проработки темы, фильм Томаса Винтерберга представляет стандартный набор жанровых штампов (вместо русской подлодки мог быть хоть американский небоскреб, хоть инопланетный космический корабль), щедро приправленный совершенно клюквенными реалиями. Чего стоит хотя бы бессмысленная и беспощадная сцена свадьбы, во время которой зритель, по идее, должен получше узнать героев, чтобы потом им сочувствовать, но женские прически из кос и веночков и мужское хоровое пение на английском не оставляют ему шанса. Или жены моряков, выкликающие новости во дворе из одного окошка в другое (потому что откуда же в 2000 году в городе Североморске взяться телефонам). Из каких источников черпалось вдохновение для нарядов этих жен и обстановки их квартир — загадка похлеще военных секретов Северного флота.

С такой же небрежностью обрисованы и характеры моряков. Какой-то индивидуальностью среди них обладает только герой Шонартса (ему придумали беременную жену, ребенка и часы, проданные, чтобы помочь товарищу оплатить ту самую свадьбу). Остальные же сливаются в толпу одинаковых безликих людей, испытывать по отношению к которым какие-либо чувства довольно трудно. Сцены на поверхности, где человеческие жизни разбиваются о бездушные политические расклады, получились более эмоционально заряженными. Но в целом с мечтой снять честную и жизненную историю «Курска» произошло то же, что с самой подлодкой. Она утонула.