Передайте деньги водителю

В Абакане и Саяногорске с конца июня назревает транспортный коллапс. Из-за систематических задержек с оплатой транспортных услуг со стороны правительства Хакасии и муниципалитетов руководство Саяногорского АТП сняло с городских маршрутов все автобусы. Абаканских перевозчиков от участия в забастовке удержала прокуратура, после вмешательства которой мэрия пообещала погасить долги в течение двух месяцев. Прокуратура проводит проверки по обращению индивидуальных предпринимателей с требованием оплатить долг и по факту приостановки деятельности одного из пассажироперевозчиков.



Вчера в Саяногорске (Хакасия) один из ключевых перевозчиков — ОАО «Саяногорское АТП» отказался вывести свои автобусы на городские маршруты в знак протеста против того, что республиканское правительство не рассчитывается с ним за пассажирские перевозки. Абаканские перевозчики, которым задолжало не только правительство, но и мэрия, тоже собирались начать забастовку 1 июля, их остановило лишь вмешательство прокуратуры. В минувшую пятницу в ходе трехсторонней встречи сотрудников прокуратуры, представителей мэрии и перевозчиков последним пообещали рассчитаться с долгами в течение двух месяцев.

Из 35 пассажирских автотранспортных предприятий Абакана по контракту с муниципалитетом и правительством работают 12. Ежегодно мэрия выплачивает им 60 млн руб. «Муниципалитет доплачивает перевозчикам, чтобы они выводили автобусы на линии с низким пассажиропотоком»,— уточнили “Ъ” в пресс-службе мэрии Абакана. Из республиканского бюджета перевозчикам компенсируется разница между коммерческим и льготным тарифом. «Республиканский бюджет компенсирует расходы на перевозку льготных категорий граждан. Их в республике около 70 тыс. человек. В 2019 году на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 120 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе правительства.

По словам гендиректора ОАО «Саяногорское АТП» Сергея Баклыкова, он остановил транспорт в связи с систематическими невыплатами за транспортные услуги: «Я не могу за свой счет тянуть бюджетное направление. У меня в договоре отражено, что в случае неоплаты я имею право приостановить движение». По словам перевозчика, минтранспорта и минсоцзащиты Хакасии должны ему около 8 млн руб. «За май и июнь долг вырос на 3,5 млн руб.»,— отметил господин Баклыков. По мнению перевозчика, приостановить движение автобусов — это «единственный быстрый вариант», при котором органы госвласти начнут гасить долг. Если ситуация не изменится, то через неделю перевозчик планирует остановить и междугородние маршруты, которые пока нечем будет заменить. «Если я их остановлю, то люди не смогут попасть в другие города»,— переживает Сергей Баклыков.

Аналогичная ситуация складывается в Абакане. Крупнейшие пассажирские перевозчики планировали 1 июля снять с маршрутов автобусы, выполняющие муниципальные заказы. Задолженность муниципалитета перед перевозчиками составляет 21 млн руб., уточнил “Ъ” руководитель управления коммунального хозяйства и транспорта города Виктор Шевцов. «Перевозчики отменили забастовку потому, что прокуратура собрала администрацию и самих перевозчиков и обязала первых рассчитаться в течение двух месяцев»,— рассказал руководитель ИП Семенов Александр Семенов. В мэрии Абакана уверены, что проблем нет. «Это была публичная демонстрация. Деловые отношения не предполагают подобных провокаций и манипуляций людьми, которые не виноваты в этих деловых отношениях. Попыток пообщаться у перевозчиков не было»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации города.

Территориальные прокуратуры Абакана и Саяногорска проводят проверки по факту приостановки деятельности пассажироперевозчика и по обращению индивидуальных предпринимателей с требованием оплатить долг за услуги.

Юлия Сасевич