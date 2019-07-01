Смотрите, кто пришёл: Петр Косенко (ведущий на «Коммерсантъ FM»)

Юлия Федотова, слушатель 12 потока Академии журналистки “Ъ”:

«Нас успели предупредить, что ведущие на радио «выглядят как хотят» и, честно говоря, мы ждали Голос, приготовившись не обращать внимание на остальное. Но внешность Петра могла бы позволить ему сделать супер карьеру на ТВ (как оказалось - он там и работал).

Петр признался в любви своей работе так: Радио - очень честный формат, тв- это качественный макияж, но там нет места человеческой живости. Эфир на радио живой всегда!

Чем «Коммерсантъ FM» отличается от других радиостанций? Да вот, например, на “Ъ” все эфирное время рассматривает как прайм-тайм. Кто слушает “Ъ” FM? Человек у которого, если и нет Bentley, то, скорее всего, будет. Так как он к этому стремится.

Встреча получилась яркой, максимально открытой, уж точно «без купюр». Оставлю детали в секрете, но было неожиданно откровенно. Спасибо!

«Радио-это маленькая семья», — мягко произносит Петр. И, кажется, в ней найдётся место для наших ребят.

P.S. Кстати, скажите быстро на досуге 936784 в творительном падеже :)»