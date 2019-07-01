Фитнес-центр «Колизей» ищет соинвесторов для продолжения работы

ООО «Эльбрус», управляющее фитнес-клубом «Coliseum», ищет соинвестора, чтобы продолжить работу в ТРК «Колизей-Atrium», рассказала 59.ru гендиректор общества Наталья Волохатых. «Есть три потенциальных кандидата, которые готовы войти в работу фитнес-центра в полном объеме: это касается и управления, и вложения денежных средств. Идут переговоры, будет выбран наиболее подходящий соинвестор с точки зрения профессионального подхода, ведения бизнеса в фитнес-индустрии» - заявила она изданию. Ранее госпожа Волохатых не ответила на запрос «Ъ-Прикамье».

Завершить переговоры в фитнесс-клубе предполагают в течение июля. Клиентов уверяют, что с вхождением в бизнес нового инвестора для них ничего не изменится.

На прошлой неделе стало известно, что руководство ТРК направило оператору уведомление о расторжении договора аренды. Основание – долг за аренду в 9 млн руб. При этом девелопер ТРК решил заключить договор об аренде с новым оператором фитнес-клуба, его название не раскрывалось. Предполагается, что база клиентов перейдет от старого оператора – к новому.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева сообщила «Ъ-Прикамье», что 24 июня ООО «Эльбрус» было направлено уведомление о расторжение договора аренды – с 15 июля. Задолженность по аренде не погашена, поэтому намерения у ТРК не изменились, отметила госпожа Медведева.

Фитнес-клуб «Coliseum» существует уже 13 лет, и в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Расположен в самом центре Перми, здесь занимаются представители политической и бизнес-элиты Прикамья. По данным „Ъ-Прикамье“, число клиентов — около 4 тыс. плюс 20 тыс. контактов в базе.