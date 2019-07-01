Смотрите, кто пришёл: Сергей Ходнев (редактор отдела культуры “Ъ”)

Александр Третьяков, слушатель 12 потока Академии журналистки “Ъ”:

«Зачем нужна критика в культуре, когда и где она появилась? Как устроен Отдел культуры в «Коммерсанте», и какие возникают сложности в работе с культурной информацией. На эти и другие вопросы ответил редактор Отдела культуры газеты «Коммерсантъ» Сергей Ходнев.

Что интересно, Отдел культуры появился до Отдела спорта, и долгое время оставался привилегированным.

Слушатели академии узнали, что необходимость в рецензиях и критике культурных событий появилась в 19 веке. Культурная ситуация в мире и в стране меняется, событий культурного характера становится больше. Возникает потребность в подробном описании культурных событий, публике необходимо ощущение информированности и сопричастности. Критика расставляет ориентиры для пользователей культуры. Материал о культурном событии даёт читателю ощущение, что он там был.

Спикер дал несколько советов, как подготовиться и написать рецензию. Конечно, жизненный опыт, кругозор, эрудиция помогут в этом. В результате «критического писания» накапливается инструментарий. В Отделе культуры «больше свободы» со сроками написания и сдачи материала. Описание культурных событий требует времени, чтобы отточить формулировки и стиль.

Слушатели задали самые разные вопросы: про некрологи, про отношение к Википедии, про блогеров, какое образование и опыт должен быть у соискателя в Отдел культуры, про мировую оперу и лучшего оперного режиссера в России. На все вопросы получили подробные ответы.

Лайфхак: Срочно надо лететь в Париж в оперу Гарнье».