В Ленобласти к концу 2019 года введут электронные медкарты

Некоторые медицинские учреждени Ленобласти переходят на электронные медицинские карты с конца 2019 года. Завершить переход от бумажных медкарт к электронным на всей территории региона планируется в конце 2021 года. Цифровизация медицинских документов позволит врачам получать оперативную информацию о результатах исследований состояния здоровья пациента, не покидая своего рабочего места, что существенно сократит время диагностики.

В будущем планируется запустить возможность отслеживания анализов в личном кабинете на сайте госуслуг. Всего на эти цели в 2019 году выделено 166 млн рублей, в 2020 году — 348 млн рублей, в 2021 год — 106 млн рублей.