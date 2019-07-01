Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как японский бренд мотивирует покупать свой смартфон.

В России стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1. Стоимость новинки сопоставима с ценами на флагманы Apple и Samsung. С одной стороны, топовые устройства японского бренда всегда были дорогими. С другой стороны, при традиционной технологичности сегодня смартфонам Sony довольно сложно конкурировать. Это подтверждается и напрямую --цифрами поставок, и косвенно — выбранной моделью предварительных продаж.

При покупке Xperia 1 до 7 июля будущим владельцам флагмана дарят наушники Sony WH-1000XM3. Это один из лучших вариантов в сегменте полноразмерных беспроводных моделей с шумоподавлением. Они настолько хороши, что я боюсь показаться предвзятым. С учетом их стоимости цена смартфона как будто бы снижается на 29,9 тыс. руб. Это действительно так, если пользователь планировал приобретение этих наушников. Хотя, конечно, ничто не мешает продать или подарить ненужный актив.

Кроме этого, Sony привлекает внимание к новинке годовой подпиской на просмотр фильмов и сериалов в одном из потоковых сервисов с доступом к специальной коллекции кино. А также дарит особый сервисный пакет. В него входит дополнительная годовая гарантия на замену дисплея, вне зависимости от причины повреждения, и двухлетняя расширенная гарантия на весь смартфон.

Мотивы предпродажной щедрости Sony очевидны: продать Хperia 1 за полную стоимость непросто. Хотя если отбросить цену и фокусы с бонусами, модель сама по себе любопытная. Первый и пока единственный смартфон с соотношением сторон 21:9, которое считается кинематографическим. Это устройство для потребления и создания видеоконтента. Для этого разработчики снабдили новинку 4K HDR OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюймов. А киношной картинке нужен хороший звук, да и сам контент бы не помешал. Вот оттуда и появились бонусы. Кстати, специальная коллекция кино — это как раз фильмы с соотношением сторон 21:9.

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