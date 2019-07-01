В Кузнецке открылось предприятие по производству пенополиуретана для матрасов

ООО «Фомлайн» официально открыло завод по производству эластичного пенополиуретана в Кузнецке Пензенской области. В строительство завода вложено более 3 млрд руб., из которых 500 млн руб. в качестве льготного займа предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП).

Завод в Кузнецке — уже одиннадцатое предприятие компании «Фомлайн» в России и странах СНГ. Первые партии эластичного пенополиуретана «Фомлайн» отгрузить уже в июле. Треть продукции планируется экспортировать в Беларусь, Литву, Азербайджан, Грузию, Армению, а также в Финляндию, Эстонию, Германию и Турцию.

«Современные технологии и высокая степень автоматизации проекта позволяют достичь максимальной производительности труда. По нашей оценке, она будет в разы превышать показатели аналогичных производств в России, а сам завод станет самым крупным в стране по объемам выпуска продукции, — отметил владелец компании “Фомлайн” Артур Согомонян. — Что касается рынка товаров для сна в целом, то в России он начал формироваться лишь в 2005 году и только входит в пиковую фазу. Сейчас объем потребления матрасов составляет 5,8 млн штук в год, но беспружинных среди них не более 15 %. Однако в ближайшие пять лет мы ожидаем всплеска интереса к матрасам с наполнителем из ЭППУ — об этом говорят мировые тренды, этому способствует все большая информированность населения о преимуществах материала. К 2024 году, по нашим прогнозам, 45 % рынка товаров для сна займут изделия из эластичных пен».

На полную мощность — выпуск 30 тысяч тонн ЭППУ в год — завод планирует выйти в течение 2,5–3 лет. В 2019 году объем производства планируется на уровне 10 000 тонн. К сентябрю компания планирует набрать и обучить 110 человек, некоторые из них уже завершили стажировку на других заводах «Фомлайн».

Предприятие расположено на территории «Кузнецкого технопарка» (бывший Кузнецкий завод радиоприборов). Площадка, предназначенная для реализации проектов компании «Фомлайн», занимает 22,5 гектаров.

Сергей Петунин