ГУП «Кубань-Альянс» преобразовано в Геленджикский детский оздоровительный лагерь

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о реорганизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубань-Альянс». ГУП будет преобраззовано в государственное казенное учреждение Краснодарского края «Геленджикский детский оздоровительный лагерь». Соответствующий документ за подписью главы региона опубликован на официальном сайте краевой администрации. Распоряжение вступило в силу с момента его подписания.

В приказе уточняется, что данное преобразование происходит в целях эффективного использования полномочий по управлению и распоряжению государственной собственностью края, а также организации оздоровления и отдыха детей и подростков. Предельная штатная численность сотрудников лагеря определена в количестве 249 человек.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП КК «Кубань-Альянс» было зарегистрировано в 2001 году с основным видом деятельности «туристические агентства». Уставный капитал предприятия — 500 тыс. руб., директор ГУПа — Роман Лучкин. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 3,24 млн руб., чистая прибыль — 145 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко