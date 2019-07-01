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Сотрудники авиакомпании «Азимут» под защитой «АльфаСтрахование»

«АльфаСтрахование» обеспечила договором коллективного страхования от несчастного случая 215 сотрудников авиакомпании «Азимут». Совокупная страховая сумма составила 215 млн руб.


Согласно договору, страховую защиту от рисков смерти, инвалидности и травм в результате несчастных случаев получили пилоты, командиры воздушного судна, бортпроводники и техперсонал. Территория действия полиса – весь мир, исключение составляют зоны военных действий и страны, против которых приняты санкции ООН.

Авиакомпания «Азимут» – авиаперевозчик юга России, базирующийся в новом аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. На сегодняшний день парк самолетов компании состоит из воздушных судов SSJ-100.

«АльфаСтрахование» и раньше сотрудничала с авиакомпанией «Азимут», теперь мы обеспечили надежной защитой также ее персонал, – говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование». – В случае возникновения непредвиденных обстоятельств наша компания оперативно произведет выплаты сотрудникам компании или их родственникам согласно установленным параметрам».

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