Главе Алексеевского района Татарстана вынесли представление из-за возможной помощи участникам ЕГЭ

Департамент надзора и контроля в сфере образования (Рособрнадзор) вынес главе Алексеевского района Татарстана Сергею Демидову представление в связи с тем, что один из участников ЕГЭ во время экзамена выходил из аудитории от 9 до 14 раз. Как сообщили в пресс-службе ведомства, район также включили в «группу риска», куда вносят территории, где местные власти могли помогать выпускникам с выполнением заданий.

Замечание району сделали во время совещания работников образования, прошедшем в закрытом режиме, отмечают «Аргументы и факты». На совещании также было отмечено, что выпускник, который неоднократно выходил из аудитории, является сыном одного из районных чиновников.

В министерстве образования и науки региона подчеркивают, что по регламенту проведения экзамена ограничений по выходу участников ЕГЭ из аудитории нет. Подсчет того, сколько раз ребенок покидал аудиторию, ведется автоматически. Перед тем, как выйти из кабинета, экзаменуемый откладывает контрольно-измерительные материалы и бланки на край стола, далее до места назначения (санитарной или медицинской комнаты) участника сопровождает организатор экзамена, контролирующий проведение ЕГЭ вне аудиторий.

“Ъ-Казань”