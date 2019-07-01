Завершен ремонт участка региональной трассы «Зеленогорск - Выборг»

Участок трассы «Зеленогорск – Приморск - Выборг» от поселка Озерки в сторону Ермилово в Ленобласти отремонтирован. На дороге были уложены два слоя асфальтобетона, установлены дорожные знаки, столбики, нанесена разметка. Также работы предусматривали вырубку деревьев, устройство уклонов, водоотвода, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб. Государственный контракт был размещен ГКУ «Ленавтодор». На ремонт дорог в Ленобласти в этом году выделено почти 1,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что очередной этап реконструкции трассы «Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой» обойдется в 14,5 млрд рублей.