На Кубани создали зону защищенного наименования продукции «Мысхако»

В Краснодарском крае на территории Новороссийска создан географический объект «Мысхако», в границах которого будет осуществляться производство винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения. Соответствующий документ за подписью министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федора Дереки опубликован на официальном сайте краевой администрации.

К приказу прилагается карта-схема географического объекта с координатами. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, объем винодельческой продукции с защищенным географическим названием, произведенной кубанскими предприятиями, вырос по итогам 2018 года в 13 раз. Всего в регионе 30 предприятий получили лицензии на выпуск продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. В 2018 году они произвели 2,2 млн декалитров вина. В то время как в 2017 году этот показатель равнялся 144,5 тыс. декалитров.

Дмитрий Михеенко