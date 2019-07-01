На подлодке «Кронштадт» начались швартовные испытания

На подводной лодке проекта 677 «Кронштадт» начались швартовные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе завода Адмиралтейские верфи.

Подлодка была заложена в 2005 году, осенью 2018 года спустили на воду.

Дизель – электрические подлодки проекта 677 («Лада»)» были разработаны ЦКБ «Рубин». Головная подлодка серии — «Санкт-Петербург» была передана ВМФ РФ в 2010 году. На Адмиралтейских верфях кроме «Кронштадта» ведется строительство подлодки «Великие Луки».

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Флот пересядет на "Ладу"».