В Ростовской области 35% предприятий сработали без прибыли

В январе—апреле текущего года 34,5% крупных и средних организаций Ростовской области сработали без прибыли. Об этом сообщает Ростовстат.

Как сказано в сообщении, общая прибыль предприятий за указанный период превысила 19, млрд руб. Отмечается, что более 40% сальдированной прибыли (8,2 млрд руб.) пришлось на предприятия обрабатывающего комплекса, преимущественно за счет производителей прочих неметаллических изделий, машин и оборудования, пищевой продукции.

Среди других видов деятельности существенный объем полученной прибыли показали предприятия торговли (4,2 млрд руб.), осуществляющие обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (3,5 млрд руб.), а также добывающего сектора экономики (2,6 млрд руб.).

Кристина Федичкина