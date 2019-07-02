«Третий полюс» грозится залить Азию

Исследование, проведенное учеными Колумбийского университета и сотрудниками Lamont-Doherty Earth Observatory, показывает, что гималайские ледники тают в XXI веке значительно быстрее, чем в промежуток времени с 1975 по 2000 год,— прямое следствие того, что температуры в нашем веке растут значительно быстрее.

Основанный на спутниковых наблюдениях 40-летний анализ этих продолжительных изменений в Китае, Индии, Непале, Бутане показывает, что с 2000 года ледники теряли эквивалент в полтора вертикальных фута льда каждый год — в два раза больше, чем ежегодные средние показатели с 1975 по 2000 год. Это лишний раз демонстрирует, что климатические изменения пожирают «третий полюс» Земли, потенциально угрожая водоснабжению миллионов людей в Азии. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В недавнее время проводилось множество исследований того, как ведут себя гималайские ледники на фоне общего повышения температуры воздуха. Но все эти наблюдения и прогнозы были несколько разрозненными и не давали общей картины. Ученые Колумбийского университета изучили данные, собранные с 1975 по 2018 год — начиная с ранних спутниковых наблюдений и заканчивая недавно рассекреченными фотографическими изображениями, которые делались спутниками американской разведки. Таким образом, в поле зрения исследователей находились 650 ледников, простирающиеся на 2 тыс. км с запада на восток. На основе всех имеющихся изображений были созданы 3D-модели ледников, отражающие изменения, происходящие на различных высотах каждого из ледников. Разумеется, все изображения ученые сопоставили с оптическими данными современных спутников, которым в значительной мере уступают более ранние.

Оказалось, что с 1975 по 2000 год ледники по всему региону теряли в среднем 0,25 м в год — на фоне общего легкого потепления, после чего потепление стало более внушительным, так что к концу 1990-х ежегодное снижение уровня выросло до 0,5 м. При этом местами, на меньших высотах, это происходит гораздо интенсивнее, вплоть до 5 м в год. Свежие данные говорят также о том, что каждый год ледники теряют 8 млрд тонн воды, то есть столько воды, сколько нужно, чтобы заполнить 3,2 млн бассейнов олимпийского размера. В сумме за последние четыре десятилетия ледники потеряли ни больше ни меньше четверть своей колоссальной массы.

Некоторые исследователи утверждают, что виной всему не только повышение температуры, но и прочие факторы: например, изменение в режиме выпадения осадков или же огромные и все растущие объемы сжигаемого в некоторых странах Азии топлива и биомассы — отходы, переносимые воздухом, оседают на поверхности ледников, нагреваются Солнцем и ускоряют таяние. Руководитель исследования аспирант Колумбийского университета Джошуа Маурер согласен с обеими версиями, но указывает еще на то, что речь идет о громадном регионе, в разных частях которого и факторы тоже разнятся.

Приблизительно 800 млн человек зависят от условий сезонного стока воды с гималайских ледников, немаловажного для ирригационных систем, гидроэнергетики и питьевой воды. Из-за ускорения таяния сток будет расширяться в теплые сезоны. Впрочем, ученые полагают, что в течение нескольких декад сток снова сузится, когда ледники потеряют определенную массу. Это в конечном счете приведет, с одной стороны, к нехватке воды и, с другой стороны, к ужасным, разрушительным наводнениям, когда чаши растущих горных озер переполнятся.

«Даже ледники высочайших гор планеты чувствительны к глобальному повышению температуры воздуха, вызванному сжиганием ископаемых видов топлива,— комментирует Джозеф Шей, не вовлеченный в данное исследование географ, специалист по ледникам из университета Northern British Columbia.— В долгосрочной перспективе это приведет к изменениям во времени и масштабе стоков в густонаселенном регионе».

Петр Харатьян