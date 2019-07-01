Эскроу-счета возьмут деньги дольщиков на хранение

Согласно новым правилам, вступившим в силу в понедельник, деньги дольщиков будут находиться на эскроу-счетах до тех пор, пока дом не достроят и не сдадут в эксплуатацию. Это нужно для защиты покупателей жилья. Пока схема коснется только трети новостроек. Объекты, которые готовы не менее чем на 30% и в которых продано не менее 10% квартир, можно достраивать по прежним правилам.

Переход застройщиков на эскроу-счета в Москве и Санкт-Петербурге пройдет безболезненно. Но во многих других регионах он приведет к разорению большого количества девелоперов, считает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Проекты, подпадающие под влияние закона, если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, спокойно могут выдержать банковское проектное финансирование. И застройщики могут нормально обслуживать долг и получать деньги в конце строительства, а не как было принято. Для этого, возможно, придется поднять цены. Но я думаю, что все девелоперы к этому готовы. Если мы говорим про регионы, там ситуация более печальная. Потому что региональные застройщики, как правило, не могут привлечь банковское финансирование, у них нет кредитной истории. Они привыкли строить на деньги дольщиков, проекты у них низкомаржинальные, поэтому там возможно самое большое негативное влияние этого закона. Платежеспособный спрос на рынке был удовлетворен в предыдущие годы. Застройщикам будет тяжелее работать в секторе строительства жилья. Понятно, что люди будут более защищены чем раньше. Но будет ли у ряда застройщиков бизнес после всех этих законодательных нововведений — вопрос. Я думаю, что в регионах будут компании, которые достроят свой последний объект и закончат на этом деятельность в сфере девелопмента».

Власти рассчитывают, что перевод застройщиков на эскроу-счета позволит решить проблему обманутых дольщиков. Однако применение новой схемы финансирования уже в течение года приведет к заметному росту цен на первичную недвижимость, уверен управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Что произойдет в ближайшие 12 месяцев? Нужно понимать, что банки страхуют будущие покупки, и эта услуга, естественно, не может быть бесплатной. Большинство строительных компаний закладывает ее в себестоимость квадратного метра. Я предполагаю, что мы увидим повышение цены на 7-10% к 1 июля следующего года. Это достаточно оптимистично. Также я слышал прогнозы и о 15- 20%, но нужно понимать, что есть верхняя грань спроса, которую преодолеть невозможно».

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за последний год на фоне предстоящего перехода на эскроу-счета стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла в среднем на 11% и превысила 70 тыс. руб.

Андрей Загорский