Программа капремонта в Саратовской области вновь находится на грани срыва

Из 1,5 тыс. многоквартирных домов Саратовской области, которые входят в краткосрочный план по капитальному ремонту, договоры на проведение строительно-монтажных работ заключены только по 63 зданиям. Об этом было сказано на совещании у губернатора Валерия Радаева. Из указанного количества работы завершены только на 19 объектах.

Глава региона назвал эти темпы «недопустимыми» и предупредил, что регион может оказаться перед угрозой срыва программы.

Причинами сложившейся ситуации назвали слабое взаимодействие с подрядчиками, недостаточное количество организаций-участников аукционов по капремонту, низкий уровень организации работ на объектах.

Минстрой области объявил дополнительный отбор подрядчиков. По словам главы ведомства Павла Мигачева, отбор проводится каждый месяц, привлечено 16 организаций из других областей.

Марина Ковалева