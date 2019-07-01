Ленинским районом Воронежа будет управлять Виталий Поздняков

После назначения главы Ленинского района Воронежа Сергея Корчевникова на должность руководителя областного департамента предпринимательства и торговли, обязанности главы управы района будет исполнять Виталий Поздняков. Об этом сообщили в мэрии. Ранее господин Поздняков был замом господина Корчевникова.

Господина Корчевникова в новой должности, напомним, представил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании облправительства 1 июля. Бывший руководитель департамента Галина Абричкина покинула пост 16 мая, а затем перешла на работу в региональный филиал Россельхозбанка.

Сергей Калашников