01 июля, понедельник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинским районом Воронежа будет управлять Виталий Поздняков

После назначения главы Ленинского района Воронежа Сергея Корчевникова на должность руководителя областного департамента предпринимательства и торговли, обязанности главы управы района будет исполнять Виталий Поздняков. Об этом сообщили в мэрии. Ранее господин Поздняков был замом господина Корчевникова.

Господина Корчевникова в новой должности, напомним, представил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании облправительства 1 июля. Бывший руководитель департамента Галина Абричкина покинула пост 16 мая, а затем перешла на работу в региональный филиал Россельхозбанка.

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Культура

Новости компаний

Самое читаемое

Профиль пользователя