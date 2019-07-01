«Мостотрест» Аркадия Ротенберга реконструирует мост через Свиягу в Татарстане за 4,7 млрд рублей

01 июля, понедельник
ООО «Мостотрест», 94,2% акций которого принадлежат ООО «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга через АО «ТФК-финанс», реконструирует мостовой переход через реку Свияга в Татарстане на трассе М7 «Волга». Как указано в документации тендера, общая стоимость работ составит 4,7 млрд руб.
Проект предполагает реконструкцию существующего моста и строительство нового, оба протяженностью около 400 метров. Планируется довести дорогу на этом участке до категории IБ с четырьмя полосами движения.
«Мостотрест» подал единственную заявку. Компания должна завершить работы до ноября 2023 года.