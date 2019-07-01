Фанаты сериала «Очень странные дела» смогут купить одежду любимых героев

Уже на этой неделе герои фантастического триллера «Очень странные дела» вернутся на экраны — 4 июля на платформе Netflix стартует третий сезон. Действие разворачивается в 1985 году, когда влияние Levi`s на культуру и повседневный стиль было очевидным. Неудивительно, что герои постоянно появляются в моделях этого бренда.

В преддверии выхода третьего сезона художники по костюмам сериала и команда дизайнеров создала достоверно воспроизведенные модели бренда для Оди и Дастина. Эти образы из сериала стали частью коллаборации Levi`s x Stranger Things, которая с 1-го июля доступна в США и Европе. В коллекцию вошли мужские и женские модели. Например, рубашка с ацтекским принтом, джинсы, бейсболки и футболки с надписью «Camp Know Where». Кроме того, будут доступны футболки и свитшоты с принтами и цитатами из «Очень странных дел», джинсы и тракеры с изображениями главных героев и наборы патчей с отсылками к параллельной реальности. Персонализировать вещи можно будет и с помощью принтов в Принт-барах Levi`s. Эта услуга будет доступна и в России — в магазинах бренда в ТЦ «Метрополис» и «Европейский».

Съемка рекламной кампании коллекции проходила совместно с командой сериала «Очень странные дела» в знаменитом торговом центре Starcourt Mall, на основной съемочной площадке и в декорациях сериала.