Госсовет Адыгеи высказался против объединения следуправлений республики и Краснодарского края

Депутаты Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея направили в Госдуму и Совет Федерации РФ обращение, в котором просят поддержать их позицию по сохранению статуса самостоятельного территориального органа Следственного комитета РФ на территории Адыгеи. Информация об этом размещена на сайте Госсовета.

По мнению депутатов Госсовета, в настоящее время имеются признаки подготовки к слиянию СУ СК РФ по Республике Адыгея и СУ СК РФ по Краснодарскому краю в единый самостоятельный следственный орган по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. «Выхолащивание федеральных структур на территории Республики Адыгея ассоциируется у населения с изменением конституционно-правового статуса республики и объединением ее с Краснодарским краем, что вызывает обеспокоенность», – считают депутаты Госсовета. По мнению авторов обращения, осуществление управленческой деятельности следственных органов из другого субъекта РФ без учета анклавного расположения Республики Адыгея, фактическое упразднение управленческой функции неизбежно приведут к снижению эффективности борьбы с преступностью.

Анна Перова, Краснодар