В Новороссийском порту отгрузили рекордную партию растительного масла

На терминале ООО «ИПП», входящего в группу Новороссийского морского торгового порта, впервые была отгружена за одну постановку к причалу судовая партия растительного масла в размере 19 тыс. тонн. Отгрузка была произведена совместно с ООО «Каргилл», сообщили в пресс-службе Группы НМТП.

Перевалка растительных масел на ООО «ИПП» была запущена в ноябре 2018 года. Инфраструктура терминала имеет два резервуара объемом по 5 тыс. куб. м, предназначенных для накопления растительного масла, и эстакаду слива на 20 вагонов. Сообщается, что погрузка судовых партий до 40 тыс. тонн ведется на глубоководном причале ИПП, поскольку существующие терминалы Азово-Черноморского бассейна уступают данному терминалу по техническим характеристикам и глубине причалов.

Ранее на терминале ООО «ИПП» осуществлялись догрузы растительного масла объемом не более 10 тыс. тонн на танкеры с дедвейтом до 40 тыс. тонн. Мощность перевалки подсолнечного масла на терминале ООО «ИПП» составляет 0,6-0,7 млн тонн в год. При увеличении потребности рынка мощность перевалки уже в 2020 году может быть увеличена до 1-1,5 млн тонн в год с возможностью дальнейшего роста.

По информации официального сайта ООО «ИПП», предприятие оказывает услуги по приему грузов из железнодорожных и автомобильных цистерн и отгрузке их на морские суда, осуществляет технологическое накопление в резервуарах, проводит лабораторную экспертизу качества и количества принятых грузов.

Дмитрий Михеенко