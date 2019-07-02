Культповестка

Выставки
Magnum Live Lab/19
Музей архитектуры им. Щусева, 2 июля – 1 сентября
Выставки
Элио Чиол. От неореализма к Аквилее
Мультимедиа Арт Музей, 28 июня – 28 июля
Выставки
Жауме Пленса
Московский музей современного искусства, 9 июля – 22 сентября
Театр
Фестиваль искусств «Вдохновение»
ВДНХ, 5 – 21 июля
Театр
Фестиваль «Форма»
Хлебозавод, 27-28 июля
Театр
«Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных»
Мастерская Петра Фоменко, 7, 17, 23, 30 июля
Концерты
Фестиваль «Боль»
Культурный центр ЗИЛ, 5 – 7 июля
Концерты
Презентация дебютного альбома Муси Тотибадзе «Мальчик»
Институт Стрелка, 5 июля
Концерты
Mosaic Music: концерт Charlotte Gainsbourg
Музей современного искусства «Гараж», 4 июля
Концерты
Ed Sheeran
«Открытие Арена», 19 июля
Концерты
The 1975
Adrenaline Stadium, 30 июля
Концерты
Christina Aguilera (X Tour)
ВТБ Арена Парк, 23 июля
Концерты
Rammstein
«Лужники», 29 июля
События
Moscow Urban Fest
Парк «Зарядье», 4 – 7 июля
События
«Вслух» - фестиваль лектория «Прямая речь»
«Гоголь-центр», 11-14 июля
Кино
Клуб анонимных киллеров
С 4 июля
Кино
«Паразиты»
С 4 июля
Кино
«Анна»
С 11 июля
Кино
«Мертвые не умирают»
С 11 июля
Кино
«Король лев»
С 18 июля
Во флигеле «Руина» Музея архитектуры им. Щусева заработает уже вторая экспериментальная лаборатория культового фотоагентства Magnum Photos – аналогичная проходила этой зимой в «Зарядье». Приглашенные агентством фотографы будут изучать московские районы (в сопровождении местных, чтобы не заблудиться и без проблем добраться до любого архитектурного, исторического или культурного объекта), делать снимки, обсуждать и анализировать набранный материал и сразу же печатать свои работы, создавая таким образом экспозицию прямо на глазах у зрителей.
Для участия в проекте Magnum Photos пригласили Марка Пауэра, работавшего с урбанистическими пейзажами в России и Польше; Георгия Пинхасова – в прошлом москвича и коллегу Тарковского, в настоящем – единственного русского резидента Magnum Photos и лауреата World Press Photo; а также известного красочными уличными снимками американца Алекса Уэбба. У жителей Москвы будет только две недели, чтобы попасть в кадр магнумовцев: когда практикум закончится, куратор проекта Нина Гомиашвили отберет лучшие работы для итоговой выставки, которая будет открыта до конца лета.
Классический черно-белый итальянский пейзаж, который мог бы стать декорацией к одной из картин Федерико Феллини – визитная карточка Элио Чиола. Как и неореалистические фильмы 1950-60-х годов, показавшие жизнь обедневших жителей послевоенной Италии, работы фотографа того периода захватывают в кадр обычных людей, но даже их неприукрашенные, повседневные образы сегодня отдают шармом нуара, спокойной и мудрой грусти.
Выставка в МАММ покажет не только эти ранние снимки Чиола, но и более зрелые работы, сделавшие его одним из самых выставляемых современных фотографов. Среди них – фотографии из Ассизи, Амальфи, романтические виды Венеции, пустующий без туристов Римский форум. Отдельное внимание уделят новой серии работ, вынесенной в заглавие выставки: Чиол заснял пейзажи Аквилеи – античной военной колонии, которая сегодня входит в список наследия ЮНЕСКО.
В Москву приедет первая в России персональная выставка знаменитого скульптора Жауме Пленсы, составленная из работ, недавно с большим успехом показанных в музее MACBA в Барселоне. Художественный код Пленсы вряд ли можно с чем-то спутать: он создает огромные головы, лица, человеческие тела и даже собственные автопортреты из букв, света и звуков. Лучше всего рассматривать скульптуры Пленсы не в стенах музеев, а в городских ландшафтах или парках: инсталляции гармонично коррелируют со всем живым и естественным, отталкивая от себя навязанные интерьеры, экспликации и любую принужденность.
В этом проявляется взгляд художника на мир и природу, его желание жить в согласии с ними, но без попытки до конца разгадать их тайны. Масштабные скульптуры и инсталляции Пленсы, открывающие диалог между человеком и окружающей средой, можно увидеть на улицах Чикаго, Лондона, Монреаля, Ниццы и Токио – московским посетителям тоже стоит надеяться, что хотя бы часть работ художника выйдут из стен особняка на Петровке и прогуляются по улицам города. Выставка покажет не только недавно созданные скульптуры, но и известнейшие работы «Тервюрен» (1989 года) и «Firenze II» (1992), а самого Жауме Пленсу можно будет увидеть на выставке в первый день ее работы на паблик-токе с поклонниками.
Еще в прошлом году фестиваль искусств «Вдохновение» стал одним из самых масштабных театральных событий в Европе. Этим летом кураторский состав фестиваля сохранился – его по-прежнему возглавляют Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский – а количество знаменитых зарубежных проектов, приехавших в Москву со своими сильнейшими постановками, выросло.
Бесспорный хедлайнер – спектакль «Земля Нод» театральной компании FC Bergman, рассказывающий о человеке, который ищет защиты от хаоса и угроз внешнего мира в музее. Отправной точкой для создания постановки стало закрытие на долгую реконструкцию зала Рубенса Королевского музея изящных искусств в Антверпене – участники FC Bergman были так поражены тем, что часть их культурного наследия можно временно «стереть», что посвятили этому залу спектакль. В постановке нет текста (ведь в музее не принято громко разговаривать!), но есть хореография, уникальные декорации и игра света.
В списке многочисленных уличных инсталляций, экскурсий, поэтических чтений и прочих способов провести время на фестивале, кроме того, выделяется шоу-опера «Leonardo» в исполнении итальянского «театра чуда» NoGravity – он посвящен 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи. Как и жизнь художника, спектакль ориентирован на самые совершенные, почти недостижимые человеческие устремления: идеальная анатомия, спасение в эстетике, величие женских образов и интерпретация Библии. Танцы и акробатические номера артистов пройдут под живое выступление оркестра и оперных певцов, которые исполнят музыку эпохи Возрождения.
Фестиваль «Форма» задуман как фестиваль искусств, но сильнейшая его часть все же посвящена театру. В этом году эту сцену курирует критик и эксперт «Золотой маски» Алексей Киселев – он составил программу вокруг визуального и физического театра. Так, на фестивале выступит заранее обреченный на успех творческий симбиоз режиссеров Максима Диденко и Павла Семченко, танцора Владимира Варнавы, интерактивной студии «Сила света» и музыкального коллектива Secret Guest – они обещают часовой перформанс с сотней артистов.
Главная сцена фестиваля представит несколько сайд-специфик выступлений от гаражных рокеров The Black Lips, питерских лоу-файгероев Angelic Milk, а также нежно-наивный рок в исполнении российских команд Sonic Death и «Источник». Кроме того, будут работать сцены новой музыки (куратор – музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский), экспериментальная сцена, сцена перформансов и сцена бара «Успех» – последняя обещает быть самой неформальной и андеграундной, с атмосферой вечеринки в тесном баре в кругу друзей.
Главный герой Чарльз Адамс (которого, впрочем, играет артистка Мария Большова) – образ, вдохновленный Чарльзом Сэмуэлем Аддамсом, автором «Семейки Аддамсов». Все окружающие его на сцене – плоть от плоти старого немого кино, персонажей Хичкока, винтажных комиксов и фантазий Тима Бёртона.
Режиссер Олег Глушков сделал исключительно черно-белую комедию, вплоть до грима и костюмов, где артисты, как им и положено, жуткие, диалоги – мудрые и ироничные, песни и танцы – гротескно веселые. Хореографом-постановщиком, кстати, тоже выступил Глушков, на счету которого танцевальные номера в спектаклях «Гипнос», «Моряки и шлюхи» и «Синяя синяя птица», а музыку к постановке написала рок-группа «Слот».
Фестиваль «Боль», который проходит уже пятый год, с успехом вырывается из стереотипных рамок события субкультурного и очень локального. Более того, критерием отбора исполнителей стала не только их независимость, но и высокое качество звучания. Так, в этом году фестиваль вошел в программу перекрестного Года музыки России и Великобритании – чем, впрочем, едва ли не навлек на себя совсем другие стереотипы.
Британская программа подарила «Боли» шотландскую певицу, продюсера и диджея Sophie, которая во всех своих ипостасях работает с исполнителями первой величины, да и сама успела заслужить себе исключительную репутацию. Вместе с ней из Британии приедут взрывные полуподпольные звезды рока Warmduscher и Black Midi. Из российских исполнителей на фестиваль стоит идти ради выступлений KYMATIC, «Пасоша», «Аигел», «ГШ», POEXXXALI и других – на каждый из трех дней фестиваля организаторы подготовили обширный лайнап.
Для Муси Тотибадзе презентация на «Стрелке» – не только первый выход с новым альбомом, но и первый большой концерт в принципе. Пластинка Муси вышла в мае – и хотя она призналась в одном из интервью, что юным музыкантам в России приходится нелегко, поддержку ее творчеству оказали совсем не детскую. Так, в клипе на песню «Разбегаюсь» приняли участие шоумэн Александр Гудков, танцовщик Сергей Полунин, театральный критик и актер Николай Берман, артисты Владимир Свирский, Никита Кукушкин, Александр Алябьев и многие другие – на съемках некоторым из них пришлось 14 часов подряд тренироваться на беговой дорожке и при этом еще и петь.
Альбом получился летним и максимально легким: «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», – рассказала певица о треках, вошедших в сборник. Среди песен самой Муси на пластинке оказалась и композиция «Останусь с тобой» – перепевка хита Натальи Ветлицкой из 90-х.
Попасть на концерт Шарлотты Генсбур в «Гараже» будет непросто: билеты на выступление певицы, актрисы, дочери Сержа Генсбура и Джейн Биркин разошлись моментально. И хотя музыкальная карьера Генсбур несколько скромнее фильмографии, её альбом “Rest” был признан одной из лучших записей 2017 года. Центральная тема пластинки – семья и потеря близких: во многих композициях певица буквально препарирует человеческую боль, тем самым переживая гибель своей родной сестры.
С этим альбомом Генсбур и приедет в Москву. Несмотря на камерность образа (и голоса) артистки, выступление на такой маленькой сцене – большая редкость для неё: чаще Генсбур можно увидеть и услышать на крупных европейских музыкальных фестивалях. К простору ее творчество подталкивает также и совместная работа с крупными музыкальными фигурами: Полом Маккартни, группой Air, Беком, Джарвисом Кокером и продюсером Radiohead Найджелом Годричем.
Первый концерт британца Эда Ширана в России – еще и редкий пример борьбы за честную организацию выступлений: поп-музыкант активно выступает против билетных спекуляций, поэтому все билеты на концерт будут именными, а попасть на площадку можно будет только предъявив удостоверение личности. Да и заполучить сам билет было не так легко: в день открытия продаж на онлайн-агрегаторах выстроились очереди из десятков тысяч человек, «стоять» в которых было необходимо около часа.
Эд Ширан – один из самых востребованных музыкантов не только в Великобритании, но и во всем мире. Его пластинка 2017 года «» («Divide»), была на первых строчках британских чартов с отметкой в более чем 672 тысячи проданных копий. У артиста четыре премии «Грэмми» – в том числе и за песню года – а в 2017 году рыцарский Орден Британской Империи сделал его своим кавалером за вклад в музыку и благотворительность.
Российским поклонникам пришлось долго ждать визита любимой группы: The 1975 выпустили свой первый диск, сразу ставший платиновым, еще в 2013 году. С ним и вторым альбомом 2016 года коллектив дал концерты почти во всех столицах, упорно объезжая Москву стороной. В итоге группа привезет к нам уже новую пластинку “A Brief Inquiry into Online Relationships”, вышедшую осенью прошлого года.
Для новых песен также характерна солянка многожанровости: здесь и электропоп, и дэнс-рок, и соул и альтернативные треки – по словам фронтмена Мэттью «Мэтти» Тимати Хили, на музыкальный вкус группы и их аранжировки во многом повлияло творчество Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Майкла Джексона и других. Отдельного внимания на пластинке заслуживают трек “Love It If We Made It” (и остросоциальное видео к нему) и диско-считалочка TOOTIMETOOTIMETOOTIME, спродюсированные, кстати, участниками группы от и до.
Обладательница шести премий «Грэмми» и одна из 100 лучших исполнителей и исполнительниц всех времен тоже приедет в Москву с сольным концертом впервые. Поэтому ограничиться песнями только с нового альбома у певицы не получится – поклонники ожидают услышать классические хиты двадцатилетней давности: от песни “Lady Marmalade” (которая, несмотря на групповое авторство, упорно ассоциируется именно с Агилерой) до “Dirrty” и “Beautiful”.
И хотя воспоминания о дерзком образе певицы с пирсингом из нулевых вызывают приятную ностальгию, сегодняшняя Агилера и ее новый, зрелый альбом “Liberation” – совсем не меньшие музыкальные феномены. Это восьмой по счету студийный альбом исполнительницы, две песни с которого – Fall In Love и Like I Do – были номинированы на «Грэмми».
Из всех выступлений немецкой группы в России этот концерт может стать самым большим: первые 30 тысяч билетов были раскуплены больше чем за шесть месяцев до шоу, через две недели после старта продаж. Из-за огромного количества желающих услышать Rammstein стадион «ВТБ Арена» даже отказался принимать рок-группу у себя: организаторы предложили провести концерт в «Лужниках», вместимость которых в два раза больше.
Rammstein – пожалуй, самые известные из немецкоязычных музыкантов, а также редкий пример группы, в которой ни разу за 25-летнюю историю не менялся состав участников. Они перенесли индастриал-метал из субкультурных течений на массовую сцену и выпустили шесть студийных альбомов, а седьмой группа как раз представит во время своего турне – он станет первой пластинкой Rammstein за 10 лет.
В этом году фестиваль городской культуры будет исследовать московские умвельты – выделенные места экосистемы, которые доступны нашему восприятию. Организаторы утверждают, что все люди видят мир по-разному и для того, чтобы понять других и расширить границы своего восприятия, потребуется приложить усилие.
Если быть к городу чуть внимательнее, он начнет отвечать добром на добро и покажет свои новые грани. Так, психолог и автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли на лекции расскажет о том, почему мегаполис – это не только пробки и стресс, и проведет сеанс коллективной психотерапии для уставших горожан. Еще из сюрпризов – хатха йога на Парящем мосту, чайная церемония в темноте и мастер-класс по битбоксу – программа фестиваля составлена так, чтобы каждый его участник научился получать удовольствие от жизни в городе и использовать все его возможности по максимуму.
Уже достаточно крупный, чтобы заявлять и решать серьезные проблемы, и все еще довольно камерный, чтобы не быть утомительным, литературный фестиваль лектория «Прямая речь» третий год собирает авторов и читателей, чтобы говорить о книгах. Худруком или «главным дирижером» фестиваля остается Дмитрий Быков, который также будет проводить собственные лекции и участвовать в паблик-токах своих коллег.
В театральной программе фестиваля – читка «Мертвых душ» под звуки «Гоголь-сюиты» Альфреда Шнитке, в роли чтеца – Александр Филиппенко, чувствующий всю мистику романа Гоголя и заставляющий смеяться над классическим текстом до слез. Также моноспектакль-чтение проведет Дарья Юрская, дочь актеров Сергея Юрского и Натальи Теняковой. Из литературных событий – творческие вечера Дмитрия Быкова, Олега Груза и Татьяны Толстой, а еще стоящий особняком «диалог с самим собой» Михаила Зыгаря, который будет рассказывать истории о войне.
Киллерам тоже бывает тяжело справляться с эмоциями – поэтому несколько раз в неделю они собираются в секретном месте, чтобы поделиться своими проблемами. В ночь смерти сенатора США в клуб приходит новенький, который заставляет других участников побеспокоиться. В итоге киллеры обнаруживают, что и ими, и политикой манипулирует куда более могущественная организация – и, разумеется, это нравится не всем.
Главного среди киллеров играет обладатель «Оскара» Гари Олдман, одна из центральных ролей отдана Джессике Альбе, которая давно не снималась в криминальных боевиках. Кстати, во время работы над картиной режиссер Мартин Оуэн вдохновлялся образами из «Омерзительной восьмёрки» и «Бешеных псов» Квентина Тарантино, а также картинами Брайана Сингера и Мартина МакДоны – так что, скорее всего, от фильма стоит ждать эстетики кадра и обилия жестоких сцен.
Картина корейского режиссера Пона Чжуна Хо в этом году забрала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Это действительно драма, причем остросоциальная – режиссер исследует проблему неравенства, актуальность которой для Южной Кореи упорно не угасает. При этом восточноазиатские киномастера умеют преподносить подобные непростые темы без патетики и педалирования боли и несправедливости, которые ложатся на плечи зрителей тяжелым грузом ответственности за несчастья всего мира.
«Никто не снимает таких фильмов, как Пон, <…> объединяющий в своих работах причудливую концепцию, эпичные визуальные эффекты, международный актерский состав и чувство юмора, которое заставит смеяться вас даже тогда, когда на экране творится что-то ужасное», — писали Boston Globe о предыдущем фильме режиссера, представленном в Каннах два года назад. За это время подчерк Пона стал резче и четче, а сюжет – более безжалостным к своим героям.
Люк Бессон вернулся к жанру остросюжетного боевика (но не без нотки фантастики), сняв ремейк собственного фильма «Её звали Никита» 1990 года – только с русским акцентом. Место действия новой картины – советская Москва, главную роль играет российская актриса Саша Лусс (уже снимавшаяся у Бессона в «Валериане»), вместе с ней снялся Александр Петров.
По сюжету молодая девушка с бойфрендом пытается ограбить банкомат (в фильме – Банка Советского Союза) и попадает в тюрьму, где ее вербуют сотрудники КГБ – так Анна становится наемным убийцей. Одну из главных ролей – начальника советского отдела ЦРУ – в картине сыграл Киллиан Мёрфи, звезда британского сериала «Острые козырьки».
Да, сюжет этого зомби-хоррора можно назвать старой классикой – как и сюжет любого подобного фильма, референсом к которому становилась легендарная «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Но вряд ли во всем зомби-кинематографе найдется синоним к этой картине Джима Джармуша («Кофе и сигареты», «Выживут только любовники», «Сломанные цветы»), которую показали в открытии последнего Каннского фестиваля.
Зрителю обещали не подлинный зомби-апокалипсис, а пародийный, комедию с фирменным юмором Джармуша и звездным актерским составом: в фильме снялись Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон, Селена Гомез и Игги Поп (последний – в роли зомби). На деле «Мертвые не умирают» – не поддельный ужастик, а самый настоящий – он показывает наши собственные страхи, не играя с гиперболой и гротеском. Мир этой картины – это наш сегодняшний мир, и даже зомби не слишком выделяются на привычном пейзаже.
Фильм по одному из самых успешных мультфильмов студии Disney и символу детства для целого поколения снял режиссер и продюсер «Железного человека», «Мстителей» и сериала «Офис» Джон Фавро. В прокат картина выходит в день 25-летия мультфильма.
Гиперреалистичный фильм с обилием деталей животного мира снимался при помощи VR-технологий, которые Фавро отработал во время производства «Книги джунглей». Режиссер перенес в кино всех героев оригинального мультфильма и даже пригласил Джеймса Эрла Джонса снова озвучивать Муфасу. Симба говорит голосом Дональда Гловера (рэпер Чайлдиш Гамбино), а Нала – Бейонсе. Специально для картины музыканты записали обновленную версию хита Элтона Джона "Can You Feel the Love Tonight?".