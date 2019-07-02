Культповестка

Во флигеле «Руина» Музея архитектуры им. Щусева заработает уже вторая экспериментальная лаборатория культового фотоагентства Magnum Photos – аналогичная проходила этой зимой в «Зарядье». Приглашенные агентством фотографы будут изучать московские районы (в сопровождении местных, чтобы не заблудиться и без проблем добраться до любого архитектурного, исторического или культурного объекта), делать снимки, обсуждать и анализировать набранный материал и сразу же печатать свои работы, создавая таким образом экспозицию прямо на глазах у зрителей. Для участия в проекте Magnum Photos пригласили Марка Пауэра, работавшего с урбанистическими пейзажами в России и Польше; Георгия Пинхасова – в прошлом москвича и коллегу Тарковского, в настоящем – единственного русского резидента Magnum Photos и лауреата World Press Photo; а также известного красочными уличными снимками американца Алекса Уэбба. У жителей Москвы будет только две недели, чтобы попасть в кадр магнумовцев: когда практикум закончится, куратор проекта Нина Гомиашвили отберет лучшие работы для итоговой выставки, которая будет открыта до конца лета.

Классический черно-белый итальянский пейзаж, который мог бы стать декорацией к одной из картин Федерико Феллини – визитная карточка Элио Чиола. Как и неореалистические фильмы 1950-60-х годов, показавшие жизнь обедневших жителей послевоенной Италии, работы фотографа того периода захватывают в кадр обычных людей, но даже их неприукрашенные, повседневные образы сегодня отдают шармом нуара, спокойной и мудрой грусти. Выставка в МАММ покажет не только эти ранние снимки Чиола, но и более зрелые работы, сделавшие его одним из самых выставляемых современных фотографов. Среди них – фотографии из Ассизи, Амальфи, романтические виды Венеции, пустующий без туристов Римский форум. Отдельное внимание уделят новой серии работ, вынесенной в заглавие выставки: Чиол заснял пейзажи Аквилеи – античной военной колонии, которая сегодня входит в список наследия ЮНЕСКО.

В Москву приедет первая в России персональная выставка знаменитого скульптора Жауме Пленсы, составленная из работ, недавно с большим успехом показанных в музее MACBA в Барселоне. Художественный код Пленсы вряд ли можно с чем-то спутать: он создает огромные головы, лица, человеческие тела и даже собственные автопортреты из букв, света и звуков. Лучше всего рассматривать скульптуры Пленсы не в стенах музеев, а в городских ландшафтах или парках: инсталляции гармонично коррелируют со всем живым и естественным, отталкивая от себя навязанные интерьеры, экспликации и любую принужденность. В этом проявляется взгляд художника на мир и природу, его желание жить в согласии с ними, но без попытки до конца разгадать их тайны. Масштабные скульптуры и инсталляции Пленсы, открывающие диалог между человеком и окружающей средой, можно увидеть на улицах Чикаго, Лондона, Монреаля, Ниццы и Токио – московским посетителям тоже стоит надеяться, что хотя бы часть работ художника выйдут из стен особняка на Петровке и прогуляются по улицам города. Выставка покажет не только недавно созданные скульптуры, но и известнейшие работы «Тервюрен» (1989 года) и «Firenze II» (1992), а самого Жауме Пленсу можно будет увидеть на выставке в первый день ее работы на паблик-токе с поклонниками.

Еще в прошлом году фестиваль искусств «Вдохновение» стал одним из самых масштабных театральных событий в Европе. Этим летом кураторский состав фестиваля сохранился – его по-прежнему возглавляют Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский – а количество знаменитых зарубежных проектов, приехавших в Москву со своими сильнейшими постановками, выросло. Бесспорный хедлайнер – спектакль «Земля Нод» театральной компании FC Bergman, рассказывающий о человеке, который ищет защиты от хаоса и угроз внешнего мира в музее. Отправной точкой для создания постановки стало закрытие на долгую реконструкцию зала Рубенса Королевского музея изящных искусств в Антверпене – участники FC Bergman были так поражены тем, что часть их культурного наследия можно временно «стереть», что посвятили этому залу спектакль. В постановке нет текста (ведь в музее не принято громко разговаривать!), но есть хореография, уникальные декорации и игра света. В списке многочисленных уличных инсталляций, экскурсий, поэтических чтений и прочих способов провести время на фестивале, кроме того, выделяется шоу-опера «Leonardo» в исполнении итальянского «театра чуда» NoGravity – он посвящен 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи. Как и жизнь художника, спектакль ориентирован на самые совершенные, почти недостижимые человеческие устремления: идеальная анатомия, спасение в эстетике, величие женских образов и интерпретация Библии. Танцы и акробатические номера артистов пройдут под живое выступление оркестра и оперных певцов, которые исполнят музыку эпохи Возрождения.

Фестиваль «Форма» задуман как фестиваль искусств, но сильнейшая его часть все же посвящена театру. В этом году эту сцену курирует критик и эксперт «Золотой маски» Алексей Киселев – он составил программу вокруг визуального и физического театра. Так, на фестивале выступит заранее обреченный на успех творческий симбиоз режиссеров Максима Диденко и Павла Семченко, танцора Владимира Варнавы, интерактивной студии «Сила света» и музыкального коллектива Secret Guest – они обещают часовой перформанс с сотней артистов. Главная сцена фестиваля представит несколько сайд-специфик выступлений от гаражных рокеров The Black Lips, питерских лоу-файгероев Angelic Milk, а также нежно-наивный рок в исполнении российских команд Sonic Death и «Источник». Кроме того, будут работать сцены новой музыки (куратор – музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский), экспериментальная сцена, сцена перформансов и сцена бара «Успех» – последняя обещает быть самой неформальной и андеграундной, с атмосферой вечеринки в тесном баре в кругу друзей.

Главный герой Чарльз Адамс (которого, впрочем, играет артистка Мария Большова) – образ, вдохновленный Чарльзом Сэмуэлем Аддамсом, автором «Семейки Аддамсов». Все окружающие его на сцене – плоть от плоти старого немого кино, персонажей Хичкока, винтажных комиксов и фантазий Тима Бёртона. Режиссер Олег Глушков сделал исключительно черно-белую комедию, вплоть до грима и костюмов, где артисты, как им и положено, жуткие, диалоги – мудрые и ироничные, песни и танцы – гротескно веселые. Хореографом-постановщиком, кстати, тоже выступил Глушков, на счету которого танцевальные номера в спектаклях «Гипнос», «Моряки и шлюхи» и «Синяя синяя птица», а музыку к постановке написала рок-группа «Слот».

Фестиваль «Боль», который проходит уже пятый год, с успехом вырывается из стереотипных рамок события субкультурного и очень локального. Более того, критерием отбора исполнителей стала не только их независимость, но и высокое качество звучания. Так, в этом году фестиваль вошел в программу перекрестного Года музыки России и Великобритании – чем, впрочем, едва ли не навлек на себя совсем другие стереотипы. Британская программа подарила «Боли» шотландскую певицу, продюсера и диджея Sophie, которая во всех своих ипостасях работает с исполнителями первой величины, да и сама успела заслужить себе исключительную репутацию. Вместе с ней из Британии приедут взрывные полуподпольные звезды рока Warmduscher и Black Midi. Из российских исполнителей на фестиваль стоит идти ради выступлений KYMATIC, «Пасоша», «Аигел», «ГШ», POEXXXALI и других – на каждый из трех дней фестиваля организаторы подготовили обширный лайнап.

Для Муси Тотибадзе презентация на «Стрелке» – не только первый выход с новым альбомом, но и первый большой концерт в принципе. Пластинка Муси вышла в мае – и хотя она призналась в одном из интервью, что юным музыкантам в России приходится нелегко, поддержку ее творчеству оказали совсем не детскую. Так, в клипе на песню «Разбегаюсь» приняли участие шоумэн Александр Гудков, танцовщик Сергей Полунин, театральный критик и актер Николай Берман, артисты Владимир Свирский, Никита Кукушкин, Александр Алябьев и многие другие – на съемках некоторым из них пришлось 14 часов подряд тренироваться на беговой дорожке и при этом еще и петь. Альбом получился летним и максимально легким: «Это не социальные тексты и не политические манифесты. Это просто ощущения, мысли и ассоциации. И, конечно, всегда хочется верить, что в этих песнях есть какой-то выход из уныния. Писать про грустное — грустным языком и музыкой — не хочется», – рассказала певица о треках, вошедших в сборник. Среди песен самой Муси на пластинке оказалась и композиция «Останусь с тобой» – перепевка хита Натальи Ветлицкой из 90-х.

Попасть на концерт Шарлотты Генсбур в «Гараже» будет непросто: билеты на выступление певицы, актрисы, дочери Сержа Генсбура и Джейн Биркин разошлись моментально. И хотя музыкальная карьера Генсбур несколько скромнее фильмографии, её альбом “Rest” был признан одной из лучших записей 2017 года. Центральная тема пластинки – семья и потеря близких: во многих композициях певица буквально препарирует человеческую боль, тем самым переживая гибель своей родной сестры. С этим альбомом Генсбур и приедет в Москву. Несмотря на камерность образа (и голоса) артистки, выступление на такой маленькой сцене – большая редкость для неё: чаще Генсбур можно увидеть и услышать на крупных европейских музыкальных фестивалях. К простору ее творчество подталкивает также и совместная работа с крупными музыкальными фигурами: Полом Маккартни, группой Air, Беком, Джарвисом Кокером и продюсером Radiohead Найджелом Годричем.

Первый концерт британца Эда Ширана в России – еще и редкий пример борьбы за честную организацию выступлений: поп-музыкант активно выступает против билетных спекуляций, поэтому все билеты на концерт будут именными, а попасть на площадку можно будет только предъявив удостоверение личности. Да и заполучить сам билет было не так легко: в день открытия продаж на онлайн-агрегаторах выстроились очереди из десятков тысяч человек, «стоять» в которых было необходимо около часа. Эд Ширан – один из самых востребованных музыкантов не только в Великобритании, но и во всем мире. Его пластинка 2017 года «» («Divide»), была на первых строчках британских чартов с отметкой в более чем 672 тысячи проданных копий. У артиста четыре премии «Грэмми» – в том числе и за песню года – а в 2017 году рыцарский Орден Британской Империи сделал его своим кавалером за вклад в музыку и благотворительность.

Российским поклонникам пришлось долго ждать визита любимой группы: The 1975 выпустили свой первый диск, сразу ставший платиновым, еще в 2013 году. С ним и вторым альбомом 2016 года коллектив дал концерты почти во всех столицах, упорно объезжая Москву стороной. В итоге группа привезет к нам уже новую пластинку “A Brief Inquiry into Online Relationships”, вышедшую осенью прошлого года. Для новых песен также характерна солянка многожанровости: здесь и электропоп, и дэнс-рок, и соул и альтернативные треки – по словам фронтмена Мэттью «Мэтти» Тимати Хили, на музыкальный вкус группы и их аранжировки во многом повлияло творчество Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Майкла Джексона и других. Отдельного внимания на пластинке заслуживают трек “Love It If We Made It” (и остросоциальное видео к нему) и диско-считалочка TOOTIMETOOTIMETOOTIME, спродюсированные, кстати, участниками группы от и до.

Обладательница шести премий «Грэмми» и одна из 100 лучших исполнителей и исполнительниц всех времен тоже приедет в Москву с сольным концертом впервые. Поэтому ограничиться песнями только с нового альбома у певицы не получится – поклонники ожидают услышать классические хиты двадцатилетней давности: от песни “Lady Marmalade” (которая, несмотря на групповое авторство, упорно ассоциируется именно с Агилерой) до “Dirrty” и “Beautiful”. И хотя воспоминания о дерзком образе певицы с пирсингом из нулевых вызывают приятную ностальгию, сегодняшняя Агилера и ее новый, зрелый альбом “Liberation” – совсем не меньшие музыкальные феномены. Это восьмой по счету студийный альбом исполнительницы, две песни с которого – Fall In Love и Like I Do – были номинированы на «Грэмми».

Из всех выступлений немецкой группы в России этот концерт может стать самым большим: первые 30 тысяч билетов были раскуплены больше чем за шесть месяцев до шоу, через две недели после старта продаж. Из-за огромного количества желающих услышать Rammstein стадион «ВТБ Арена» даже отказался принимать рок-группу у себя: организаторы предложили провести концерт в «Лужниках», вместимость которых в два раза больше. Rammstein – пожалуй, самые известные из немецкоязычных музыкантов, а также редкий пример группы, в которой ни разу за 25-летнюю историю не менялся состав участников. Они перенесли индастриал-метал из субкультурных течений на массовую сцену и выпустили шесть студийных альбомов, а седьмой группа как раз представит во время своего турне – он станет первой пластинкой Rammstein за 10 лет.

В этом году фестиваль городской культуры будет исследовать московские умвельты – выделенные места экосистемы, которые доступны нашему восприятию. Организаторы утверждают, что все люди видят мир по-разному и для того, чтобы понять других и расширить границы своего восприятия, потребуется приложить усилие. Если быть к городу чуть внимательнее, он начнет отвечать добром на добро и покажет свои новые грани. Так, психолог и автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли на лекции расскажет о том, почему мегаполис – это не только пробки и стресс, и проведет сеанс коллективной психотерапии для уставших горожан. Еще из сюрпризов – хатха йога на Парящем мосту, чайная церемония в темноте и мастер-класс по битбоксу – программа фестиваля составлена так, чтобы каждый его участник научился получать удовольствие от жизни в городе и использовать все его возможности по максимуму.

Уже достаточно крупный, чтобы заявлять и решать серьезные проблемы, и все еще довольно камерный, чтобы не быть утомительным, литературный фестиваль лектория «Прямая речь» третий год собирает авторов и читателей, чтобы говорить о книгах. Худруком или «главным дирижером» фестиваля остается Дмитрий Быков, который также будет проводить собственные лекции и участвовать в паблик-токах своих коллег. В театральной программе фестиваля – читка «Мертвых душ» под звуки «Гоголь-сюиты» Альфреда Шнитке, в роли чтеца – Александр Филиппенко, чувствующий всю мистику романа Гоголя и заставляющий смеяться над классическим текстом до слез. Также моноспектакль-чтение проведет Дарья Юрская, дочь актеров Сергея Юрского и Натальи Теняковой. Из литературных событий – творческие вечера Дмитрия Быкова, Олега Груза и Татьяны Толстой, а еще стоящий особняком «диалог с самим собой» Михаила Зыгаря, который будет рассказывать истории о войне.

Киллерам тоже бывает тяжело справляться с эмоциями – поэтому несколько раз в неделю они собираются в секретном месте, чтобы поделиться своими проблемами. В ночь смерти сенатора США в клуб приходит новенький, который заставляет других участников побеспокоиться. В итоге киллеры обнаруживают, что и ими, и политикой манипулирует куда более могущественная организация – и, разумеется, это нравится не всем. Главного среди киллеров играет обладатель «Оскара» Гари Олдман, одна из центральных ролей отдана Джессике Альбе, которая давно не снималась в криминальных боевиках. Кстати, во время работы над картиной режиссер Мартин Оуэн вдохновлялся образами из «Омерзительной восьмёрки» и «Бешеных псов» Квентина Тарантино, а также картинами Брайана Сингера и Мартина МакДоны – так что, скорее всего, от фильма стоит ждать эстетики кадра и обилия жестоких сцен.

Картина корейского режиссера Пона Чжуна Хо в этом году забрала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Это действительно драма, причем остросоциальная – режиссер исследует проблему неравенства, актуальность которой для Южной Кореи упорно не угасает. При этом восточноазиатские киномастера умеют преподносить подобные непростые темы без патетики и педалирования боли и несправедливости, которые ложатся на плечи зрителей тяжелым грузом ответственности за несчастья всего мира. «Никто не снимает таких фильмов, как Пон, <…> объединяющий в своих работах причудливую концепцию, эпичные визуальные эффекты, международный актерский состав и чувство юмора, которое заставит смеяться вас даже тогда, когда на экране творится что-то ужасное», — писали Boston Globe о предыдущем фильме режиссера, представленном в Каннах два года назад. За это время подчерк Пона стал резче и четче, а сюжет – более безжалостным к своим героям.

Люк Бессон вернулся к жанру остросюжетного боевика (но не без нотки фантастики), сняв ремейк собственного фильма «Её звали Никита» 1990 года – только с русским акцентом. Место действия новой картины – советская Москва, главную роль играет российская актриса Саша Лусс (уже снимавшаяся у Бессона в «Валериане»), вместе с ней снялся Александр Петров. По сюжету молодая девушка с бойфрендом пытается ограбить банкомат (в фильме – Банка Советского Союза) и попадает в тюрьму, где ее вербуют сотрудники КГБ – так Анна становится наемным убийцей. Одну из главных ролей – начальника советского отдела ЦРУ – в картине сыграл Киллиан Мёрфи, звезда британского сериала «Острые козырьки».

Да, сюжет этого зомби-хоррора можно назвать старой классикой – как и сюжет любого подобного фильма, референсом к которому становилась легендарная «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Но вряд ли во всем зомби-кинематографе найдется синоним к этой картине Джима Джармуша («Кофе и сигареты», «Выживут только любовники», «Сломанные цветы»), которую показали в открытии последнего Каннского фестиваля. Зрителю обещали не подлинный зомби-апокалипсис, а пародийный, комедию с фирменным юмором Джармуша и звездным актерским составом: в фильме снялись Билл Мюррей, Стив Бушеми, Тильда Суинтон, Селена Гомез и Игги Поп (последний – в роли зомби). На деле «Мертвые не умирают» – не поддельный ужастик, а самый настоящий – он показывает наши собственные страхи, не играя с гиперболой и гротеском. Мир этой картины – это наш сегодняшний мир, и даже зомби не слишком выделяются на привычном пейзаже.