Культповестка

Российским поклонникам пришлось долго ждать визита любимой группы: The 1975 выпустили свой первый диск, сразу ставший платиновым, еще в 2013 году. С ним и вторым альбомом 2016 года коллектив дал концерты почти во всех столицах, упорно объезжая Москву стороной. В итоге группа привезет к нам уже новую пластинку “A Brief Inquiry into Online Relationships”, вышедшую осенью прошлого года.

Для новых песен также характерна солянка многожанровости: здесь и электропоп, и дэнс-рок, и соул и альтернативные треки – по словам фронтмена Мэттью «Мэтти» Тимати Хили, на музыкальный вкус группы и их аранжировки во многом повлияло творчество Talking Heads, Prince, My Bloody Valentine, Майкла Джексона и других. Отдельного внимания на пластинке заслуживают трек “Love It If We Made It” (и остросоциальное видео к нему) и диско-считалочка TOOTIMETOOTIMETOOTIME, спродюсированные, кстати, участниками группы от и до.