Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как выглядит обновленный магазин марки изнутри.

В июне после реконструкции открылся бутик Hermes в Столешниковом переулке. Марка вернулась домой. Хоть у Hermes во время ремонта и работал бутик в ГУМе, именно Столешников в самой марке называют домом. Вице-президент компании Флориан Краен присутствовал и на торжественном открытии бутика в 2001-м, и сейчас на не менее торжественном — после реконструкции, заявил: «ГУМ — это маяк Hermes в России, а Столешников — наш дом». Или домик, именно так — petite maison — его называет и президент Hermes Аксель Дюма.

Краен на открытии вообще был щедр на воспоминания и слова. На открытии каждого бутика он, по его собственному признанию, произносит три слова, характеризующие бутик. Для Москвы он выбрал «мастерство», имея в виду ремесленное, «оригинальность» («каждый бутик особенный, и этот особенный во многих отношениях») и absolute Moscow. Получилось, правда, четыре слова, но это никого не смутило.

В чем же оригинальность? Она по-эрмесовски дискретна. Заходишь на первый этаж и не сразу понимаешь, что реконструкцию вообще провели. Цвета интерьера кажутся знакомыми, орнаменты платков тоже. Но что сразу поражает — обилие света. Убрали затемнение с окон, и стало намного лучше. Кроме того, каждому виду продукции отведена теперь своя зона. Внизу — платки, парфюмерия, мужская одежда, обувь и кожаные аксессуары. На втором этаже, а изменения тут куда сильнее бросаются в глаза, — женская обувь, одежда и аксессуары, и интерьерные объекты. Выглядит «домик» очень и очень приятно. Так, что если и не хочется остаться тут жить, то уж точно хочется забрать побольше отсюда для своей повседневной жизни.