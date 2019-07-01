Суданские военные наняли канадских лоббистов для улучшения имиджа

Канадская консалтинговая компания Dickens & Madson, де-факто оказывающая лоббистские услуги, подписала контракт на $6 млн с нынешним переходным правительством Судана, которое возглавляют военные. Об этом сообщили канадские СМИ. По данным The Globe and Mail, по условиям контракта монреальская компания обязуется «сделать все возможное для обеспечения благоприятного отношения на международной арене, а также среди суданских СМИ».

Также отмечается, что канадские лоббисты окажут содействие в поиске инвесторов, а также налаживания отношений с Дональдом Трампом, Россией и Саудовской Аравией. По данным The Globe and Mail, компанию Dickens & Madson возглавляет бывший сотрудник израильских спецслужб Ари Бен-Менаше, который ранее уже оказывал лоббистские услуги свергнутому правителю Зимбабве Роберту Мугабе и ливийскому военачальнику Халифе Хафтару.

Евгений Хвостик