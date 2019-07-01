Ветерану труда на Кубани вернули компенсацию за оплату газа

Ветерану труда из Новокубанского района Николаю Токареву вернули почти 5,5 тыс. руб. недоплаченной компенсации за оплату газа. Это произошло после вмешательства депутата Госдумы РФ Натальи Костенко, сообщили в пресс-службе народной избранницы.

Так, по данным госпожи Костенко, в сентябре 2018 года ветеран получил уведомление из управления соцзащиты Новокубанского района о приостановке выплаты компенсаций по расходам на коммунальные услуги. Основанием для этого послужили сведения из ОАО «Новокубансккрайгаз» о якобы имеющейся у пенсионера задолженности по оплате ресурса. По словам самого ветерана, за газ он всегда платил исправно, но пока ведомства разбирались между собой, компенсации за оплату ЖКУ мужчине не выплачивались. При этом, как сообщает Наталья Костенко, ОАО «Новокубансккрайгаз» не желало раскрывать данных по возникшей у ветерана задолженности.

После депутатского запроса газовики признали, что долгов у Николая Токарева не было, а показатели газового счетчика были учтены неверно. Поставщик газа направил к ветерану своего представителя, который снял показания счетчика. Пересчет показал, что Токарев переплатил газоснабжающей организации более 2 тыс. руб. Районное управление соцзащиты возместило ветерану недоплаченную сумму компенсации за ЖКУ с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2019 года в сумме 5 226 руб. 29 коп.

Василий Хитрых