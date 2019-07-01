Меньше трети платежей воронежцы проводят безналично

Из общего оборота денежных средств у жителей Воронежской области лишь около 30,7% расчетов и платежей по итогам первого квартала 2019 года выполняются в безналичном формате — по картам и через мобильные приложения банков. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в воронежском отделении Банка России.

Чуть меньше трети безналичных расчетов в общей сумме платежей — это операции на 52,6 млрд руб. При этом в ЦБ отмечают, что доля безналичной оплаты растет (24% в первом квартале 2018-го). Остальные около 70% расчетов проводятся за наличные.

«Эта статистика удивляет тех, кто привык расплачиваться картой, и для кого порой сложно найти 100 руб. наличных — нужно искать банкомат. Но с другой стороны, многие жители области получают доходы либо социальные платежи наличными или стремятся сразу обналичить их»,— отметил источник “Ъ-Черноземье” в ЦБ.

Сергей Калашников