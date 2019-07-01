Компания из Череповца построит в Магнитогорске завод по производству проволоки

Фонд развития промышленности одобрил заем на 32 млн руб. ООО «ЧЗСМ-Урал» (дочерняя компания «Череповецкого завода сварочных материалов»). Компания планирует построить в Магнитогорске завод по производству сварочной проволоки для рынка Урала и Сибири, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области.

Построить завод в Магнитогорске компания решила из-за близости к основным поставщикам сырья. Кроме того, в регионе много потребителей сварочной проволоки. Проект предполагает выпуск наиболее востребованных видов этой продукции: диаметром 1,2 и 1,6 мм без покрытия на еврокассете.

Общий бюджет проекта составит 64 млн руб. После выхода завода на проектную мощность будет создано 33 рабочих места. Объем планируемых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за период реализации проекта превысит 83 млн. руб.