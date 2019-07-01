Тропическая сказка

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об островах Фукуок, Биньба и Фангранг.

Вьетнамские острова сегодня. В первую очередь это, конечно, раскрученный остров Фукуок. Здесь вы будете просто пить свежий воздух, впитывать спокойную атмосферу и теплый морской бриз вдали от шума повседневной жизни. Кристально чистое море, мягкий, как крахмал, песок, ласково обжигающее солнце и зеленые пальмы, шумом своих крон вторящие океану.

Последние три года туристы все чаще говорят об острове Биньба, который славится не только своими пейзажами, но и кулинарным богатством, способным пленить сердце любого гурмана. Не случайно его называют еще Островом лобстеров, из-за обилия ресторанов, предлагающих вкуснейшие морепродукты, приготовленные как простыми, так и самыми изощренными способами.

И, наконец, остров Ханграй в 35 км от прибрежного города Фангранг. Это регион, в котором есть уникальные коралловые рифы и морские пещеры. Ханграй удивляет своей нетронутой красотой. Его часто сравнивают со спящей принцессой, которая ждет своего принца, но, похоже, не дождется никогда, настолько неспешный здесь ритм жизни. Ощущение такое, что ты заблудился где-то в гостях у тропической сказки, возвращаться из которой нет никакого желания. Скалы разной формы образуют живописные пещеры и гроты, а вода на пляже Ханграй меняет свой цвет в зависимости от положения солнца на небосводе. Пока что на этот остров нет большого количества туристов, и, несмотря на свою развитую инфраструктуру, он кажется абсолютно первозданным.