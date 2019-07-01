Петербург вошел в топ-10 регионов по продажам LADA Vesta

Санкт-Петербург занял шестое место по объему продаж LADA Vesta по итогам пяти месяцев 2019 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

Всего с начала года в городе было куплено 1 579 автомобилей. В первую тройку лидеров по этому показателю вошли Самарская область (3437 штук), Татарстан (2384 шт.) и Башкортостан (1864 шт.). В этом году LADA Vesta заняла второе место в рейтинге популярности на российском авторынке, уступив LADA Granta.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что официальный дилер «Автоваза» — АО «Питер-Лада» — заявил о своем намерении удержать 17% авторынка LADA в Петербурге.