В Нижнем Новгороде стоимость коммунальных услуг является одной из самых высоких

В Нижнем Новгороде совокупная плата за жилищно-коммунальные услуги для семьи из трех человек составляет 7,1 тыс. руб. в месяц, сообщается в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Эта сумма является одной из самых высоких среди 15 российских городов-миллионников, больше платят только жители Москвы (9,1 тыс. руб.) и Екатеринбурга (7,3 тыс. руб.).

При среднедушевом ежемесячном доходе нижегородца в 31,6 тыс. руб. типичная семья тратит на оплату ЖКУ 11,3% от общего бюджета. Более высокая нагрузка отмечается в Волгограде (13,5%), Перми (11,9%), Ростове-на-Дону (11,6%), Самаре (11,5%) и Омске (11,5%). За основу исследования взяты официальные данные Росстата, а типичной считается проживающая в панельной девятиэтажке семья из трех человек, где двое работают.

В муниципалитетах Нижегородской области допустимый прирост платы за ЖКУ (индекс платы) существенно выше, чем установленный правительством РФ. Повышать его, напомним, имеет право глава региона. Базовый процент роста платы за ЖКУ в Нижегородской области составляет около 4%, а фактический – около 13%. Выше индекс платы только в муниципалитетах Московской области и Алтайского края (по 15%). Всего, по данным ИПЕМ, только в шести из 22 исследуемых регионов с наибольшей численностью населения окончательный индекс платы не превышает базовое значение.

Ожидается, что в Нижнем Новгороде во второй половине 2019 года фактический прирост платы за коммунальные услуги составит 4,9%. Это на 1,2% выше базового значения в 3,7%.

«Проведенный анализ показывает, что действующая система индексов платы одинаково плохо справляется как с повсеместной защитой населения от чрезмерного роста тарифов, так и с обеспечением долгосрочных “правил игры” для регулируемых организаций»,– говорится в выводах исследования. Его авторы считают, что в таких условиях становится актуальным реформирование системы регулирования тарифов.

Анастасия Еремина