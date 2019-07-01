«Победу» обязали кормить экипажи в дни рейсов

Арбитражный суд Московской области признал законным предписание Ространснадзора, который обязал авиакомпанию «Победа» обеспечивать питанием членов экипажа, сообщает «РИА Новости». Организация просила пересмотреть решение ведомства.

«Победа» получила это предписание в 2018 году. Ространснадзор совершал выездную проверку и выяснил, что компания не обеспечивает экипаж бесплатным питанием в те дни, когда совершаются рейсы. Взамен этого по приказу гендиректора им выплачивалась компенсация в размере 105 руб. за полетный час.

Ространснадзор посчитал, что действия авиакомпании незаконны. Ведомство сослалось на приказ Минтранса «О порядке обеспечения питанием экипажей морских, речных судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, и воздушных судов», в котором говорится, что экипажу должны обеспечивать одноразовое питание при полетах дольше 3 часов, двухразовое — 3–6 часов, трехразовое — более 6 часов. Компенсация вместо питания во внебазовых аэропортах допускается только в тех случаях, когда у перевозчика нет специализированных организаций общественного питания — заведений, для которых оказание таких услуг является основной деятельностью.

Представитель компании заявил, что «Победа» не может обеспечить членов экипажа бортовым питанием, потому что в аэропорту Внуково нет специализированной организации общественного питания, которая может предоставить питание в зависимости от разных предпочтений (вегетарианство, ограничения по медицинским показаниям и т.д.). Суд посчитал, что авиакомпания подменяет понятие «отсутствие специализированных организаций общественного питания» на понятие «отсутствие специального питания».

О том, как еще авиакомпания пытается сэкономить, читайте в публикации “Ъ” «"Победа" над регистрацией».