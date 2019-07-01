Корпоративные новости на «Ъ FM»

«ВТБ Факторинг», которая входит в группу ВТБ, и компания «Венчур Инжиниринг Лаб» объявили о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance. Основная цель ее создания – формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента МСП. GetFinance — первая мультифакторная платформа, на которой в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supply chain finance) и не имеет аналогов в России. С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. «ВТБ Факторинг» выступит опорной факторинговой компанией платформы. При этом GetFinance предусматривает формирование маркетплейса и участие в нем других игроков рынка.

«Во всем мире поддержка лидером рынка в момент запуска нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей. Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке», — комментирует проект Антон Мусатов, генеральный директор «ВТБ Факторинг».