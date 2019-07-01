Фонд группы Дятлова подал в СКР просьбу возобновить следствие по делу о гибели туристов

Адвокат общественного Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов передал в СКР просьбу фонда возобновить расследование причин гибели туристической группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, которая произошла в 1959 году в районе горы Холатчахль на Северном Урале.

«Отнес просьбу сегодня в 9 утра, у меня на руках осталась ее заверенная копия. Коллективное заявление подписали представители фонда памяти группы Дятлова, представитель Русского географического общества и я как представитель родственников трех из девяти погибших»,— сообщил адвокат (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что инициативу о возобновлении расследования поддержали родственники всех погибших на перевале. «Мы просим возобновить следственные действия по уголовному делу о гибели спортсменов-лыжников во время похода по Северному Уралу в феврале 1959 года. Официальное возобновление следственных действий позволит объяснить родственникам и широкой общественности в России и за рубежом истинные причины трагедии»,— говорится в письме, представленном председателем фонда Юрием Кунцевичем.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входило девять человек. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли.

Сейчас прокуроры склоняются к тому, что смерть туристов была вызвана естественными причинами: сходом лавины, нападением диких животных или шаровой молнией. Криминальная версия была исключена.

О новых проверках читайте в публикации “Ъ” «Прокуратура вернулась к перевалу»

Зинаида Орманж