«Наши бумаги смотрятся очень привлекательно»

Индекс Мосбиржи в понедельник достиг исторического максимума. Показатель впервые превысил отметку в 2800 пунктов, побив свой рекорд. Индекс РТС также обновил максимум, превысив 1400 пунктов. С чем связан оптимизм игроков? Об этом — экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов.

— Российский фондовый рынок после саммита большой «двадцатки» продемонстрировал новый исторический максимум: индекс Московской биржи превысил уровень в 2800-2809 пунктов.

Есть несколько факторов, которые способствуют приходу инвесторов на наш рынок и росту показателей. Во-первых, слабая монетарная политика, которую проводят центральные банки — ФРС, Европейский ЦБ. По всему миру на рынке государственных облигаций отрицательные ставки, поэтому наши бумаги с уровнем доходности 7,5% в рублях смотрятся очень привлекательно. Во-вторых, некоторое перемирие в торговых вопросах, которое достигнуто по результатам переговоров между Соединенными Штатами и Китайской республикой. Все это уменьшает риски и заставляет инвесторов уходить на emerging markets, к которым относится и Российский фондовый рынок.

Также российские компании резко увеличили дивиденды, выплаты для частных клиентов, для миноритарных акционеров. В некоторых эффективная доходность достигает 30%. В лидерах роста «Газпром» — больше 5%. Банковский сегмент демонстрирует 1,5%. Все развивается достаточно позитивно.

Есть еще один фактор, который играет в пользу «Газпрома». В эти дни Европейский союз вместе с Ираном отработал новую систему платежей в обход американских санкций, который называется INSTEX. И это достаточно большой шаг в сторону того, чтобы банки или финансовые институты, которые сотрудничают с Ираном, при наличии американских санкций не получали серьезные штрафы со стороны США, как это было до недавнего времени, а спокойно работали, и Иран поставлял нефть на европейский рынок. При таком подходе ЕС риски для «Газпрома» уменьшаются. Поэтому компания получает новую долю инвестиций, поэтому мы видим 5% в «Газпроме» и новые рекорды на российском рынке акций.