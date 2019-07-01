Судопроизводство по иску о строительстве стадиона ЧМ-2018 на 2 млрд рублей приостановлено из-за судебной ошибки

Производство по иску о строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге на сумму более 2 млрд рублей решено приостановить из-за выявленной судебной ошибки. Такое решение вынес Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС.

Ранее иски к комитету по строительству Петербурга были поданы «Инжиниринговой корпорацией "Трансстрой"» и корпорацией «Инжтрансстрой». Они занимались строительством стадиона, однако в феврале этого года передали право требования по искам ООО «Новые технологии». Власти Петербурга не согласились с заменой истцов и подали апелляцию. В результате было выявлено, что судья заменил истцов, не удалившись в совещательную комнату, что нарушает правило тайного совещания судей.

Производство по делу остановлено до вынесения решения о признании недействительными договоров переуступки прав требования фирме «Новые технологии».