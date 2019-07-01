На два вакантных мандата в Курултае Башкирии претендуют 12 кандидатов

Для участия в дополнительных выборах в Курултай Башкирии, где замещаются два вакантных мандата, выдвинулись 12 кандидатов, следует из данных Центризбиркома республики. Выборы пройдут 8 сентября. В Солнечном избирательном округе №9 по Уфе выдвинулись семь кандидатов: от КПРФ (генеральный директор ООО «Мулдакай-Ташлытау» Ренальд Ахмедьянов), «Единой России» (владелец и директор розничной сети магазинов «АиФ» Фарит Гиндуллин), ЛДПР (помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева Вероника Ананьева), «Патриотов России» (глава регионального отделения партии Загир Хакимов), «Справедливой России» (генеральный директор ООО «Универсалремстрой» Марат Камалтдинов) а также два самовыдвиженца — индивидуальный предприниматель Алексей Грушин и генеральный директор ООО «Новая ЭРА» Вадим Лукьянцев.

В Комсомольском избирательном округе №16 в Нефтекамске баллотируются пять кандидатов. КПРФ выдвинула генерального директора ООО «Строй-трест БНПС» Элвира Шамсиева, «Единая Россия» — главу регионального исполкома Рустема Ахмадинурова, ЛДПР — индивидуального предпринимателя Артура Галеева, «Патриоты России» — домохозяина Тимура Ракипова. Самовыдвижением идет индивидуальный предприниматель Владимир Белоглазов.

Ирина Самойлова