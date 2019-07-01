Суд закрыл доступ к объявлению о продаже дальневосточных черепах

Прокуратура Адлерского района выявила незаконно размещенное в сети интернет объявление о продаже дальневосточных черепах, сообщили в краевом надзорном ведомстве. По иску прокуратуры страница заблокирована.

Предложение купить дальневосточных черепах, занесенных в Красную Книгу России, было обнаружено прокуратурой на одной из интернет-страниц в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства. «В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в Советский районный суд Краснодара было направлено исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению, блокировании Интернет-страницы, которое рассмотрено и удовлетворено», – сообщили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар