Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей по 10-му купону облигаций

Удмуртия выплатила 131,5 млн руб. по 10-му купону облигаций 2-й серии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Национального расчетного депозитария.

На облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 26,3 руб. из расчета ставки купона 10,55% годовых. Облигации обозначенной серии были размещены в объеме 5 млрд руб. в сентябре 2016 года. Срок обращения бумаг составляет 10 лет, дата погашения — 19 сентября 2026 года. Облигации имеют 39 купонных периодов и амортизационную структуру погашения: 50% номинала погасят в дату выплаты 35-го купона, остальные 50% — в дату погашения выпуска.