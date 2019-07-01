На Кубани составят рейтинг застройщиков

Департамент строительства администрации Краснодарского края составит рейтинг строительных организаций региона. Для того, чтобы попасть в этом список, необходимо до 10 июля подать заявку на конкурс. Сообщается, что специалисты департамента будут оценивать результаты производственно-хозяйственной деятельности застройщиков за 2018 год.

Участие в конкурсе могут принять российские организации, работающие в области капитального строительства, всех форм собственности. Важно, чтобы они были зарегистрированы на территории Краснодарского края. Среди критериев конкурса – показатели объема выполненных работ, рентабельность, сумма перечисленных налогов, заработная плата работников. По итогам конкурса будет составлен рейтинг предприятий-лидеров строительного комплекса Кубани.

Василий Хитрых