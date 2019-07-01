На Ставрополье двух лже-фермеров осудили за хищение бюджетных средств

В Степновском районе Ставропольского края двух предпринимателей осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Оба злоумышленника оштрафованы на 150 тыс. руб. Одного из них приговорили к одному году и восьми месяцам колонии, второму назначили условное наказание.

Суд установил, что подсудимые обратились в министерство сельского хозяйства Ставропольского края с заявкой на участие в государственной программе развития семейных животноводческих ферм. Злоумышленники представили проект строительства производственного объекта и соответствующий бизнес-план. Получив субсидию, подсудимые представили пакет подложных документов, свидетельствующих об окончании строительства фермы. Однако строительство злоумышленники не начинали, а выделенные деньги присвоили. Нанесенный министерству сельского хозяйства Ставропольского края ущерб составил 1,3 млн руб.

Дарья Голякова